尋歡作樂姐姐｜吳若希戴祖儀直擊男僕Café！被「花式餵食」嚇到O嘴？

最新一集《尋歡作樂的姐姐》今晚（12日）播出，人妻吳若希與戴祖儀竟然大膽闖入男僕Café開眼界，更接受超衝擊的「花式餵食大法」！兩人與男僕們打成一片，場面一度嘈到拆天，究竟現場發生甚麼事令她們如此投入，甚至被特別服務嚇親？

今晚直擊男僕Café 吳若希戴祖儀嘈到拆天

在今晚播出的節目中，向來玩得的吳若希與戴祖儀，聯同游嘉欣及麥玲玲到廣州及深圳體驗新興女性玩樂勝地。其中最破格的行程，莫過於直擊近期大熱的男僕Café！吳若希與戴祖儀一到場便火速與一眾帥氣男僕打成一片，不但大玩Boardgame，更興奮到嘈到拆天，完全放下女神包袱。現場氣氛高漲，男僕們更使出渾身解數，務求令兩位「姐姐」賓至如歸，氣氛相當熱烈。

吳若希戴祖儀體驗「花式餵食」 畫面超震撼

節目的最大爆點，絕對是男僕們向吳若希和戴祖儀展示的「花式餵食大法」！雖然節目預告未有詳細透露餵食過程，但單看字面已充滿遐想，絕對是感官衝擊。據悉這是店內的特色服務，保證新鮮感又刺激。向來敢玩的吳若希與戴祖儀面對這種貼身服務，究竟會是享受還是驚嚇？從預告畫面中可見兩人反應極大，場面相當震撼，令人非常好奇她們的真實體驗。

新興女性消費崛起 男僕Café成打卡熱點

其實近年類似的男僕執事Café在各地興起，成為新興的女性向消費熱點。這類娛樂場所主打為女性顧客提供一個夢幻、備受寵愛的體驗，服務員（男僕）會以溫柔體貼的態度與客人互動，甚至提供餵食、玩遊戲等貼心服務。這次《尋歡作樂的姐姐》深入探討此類場所，正正反映了女性消費市場的轉變，越來越多女性願意為「體驗感」和「情緒價值」買單，尋求工作與生活壓力以外的慰藉和娛樂。

網民睇預告勁期待：「人妻玩咁大？」

節目預告一出，吳若希與戴祖儀勇闖男僕Café的環節即時引起網民熱議！不少網民對「花式餵食」表示極度好奇：「究竟係點餵法？好想睇！」、「畫面一定好爆笑！」。亦有網民將焦點放在已為人妻的吳若希身上：「Jinny老公Alex睇到會唔會呷醋？」、「人妻玩咁大得唔得㗎？」。不過大部分留言都表示非常期待今晚的播出：「呢個節目好癲，夠貼地！」、「終於有啲新嘢睇，唔再係飲飲食食咁悶。」，看來今晚勢必掀起新一輪話題。

尋歡作樂的姐姐 吳若希 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 吳若希 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 吳若希 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 吳若希 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 吳若希 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 吳若希 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 吳若希 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 吳若希 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 吳若希 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 吳若希 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 吳若希 （圖片來源：TVB）
