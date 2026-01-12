尋歡作樂姐姐｜吳若希戴祖儀直擊男僕Café！被「花式餵食」嚇到O嘴？
最新一集《尋歡作樂的姐姐》今晚（12日）播出，人妻吳若希與戴祖儀竟然大膽闖入男僕Café開眼界，更接受超衝擊的「花式餵食大法」！兩人與男僕們打成一片，場面一度嘈到拆天，究竟現場發生甚麼事令她們如此投入，甚至被特別服務嚇親？
今晚直擊男僕Café 吳若希戴祖儀嘈到拆天
在今晚播出的節目中，向來玩得的吳若希與戴祖儀，聯同游嘉欣及麥玲玲到廣州及深圳體驗新興女性玩樂勝地。其中最破格的行程，莫過於直擊近期大熱的男僕Café！吳若希與戴祖儀一到場便火速與一眾帥氣男僕打成一片，不但大玩Boardgame，更興奮到嘈到拆天，完全放下女神包袱。現場氣氛高漲，男僕們更使出渾身解數，務求令兩位「姐姐」賓至如歸，氣氛相當熱烈。
吳若希戴祖儀體驗「花式餵食」 畫面超震撼
節目的最大爆點，絕對是男僕們向吳若希和戴祖儀展示的「花式餵食大法」！雖然節目預告未有詳細透露餵食過程，但單看字面已充滿遐想，絕對是感官衝擊。據悉這是店內的特色服務，保證新鮮感又刺激。向來敢玩的吳若希與戴祖儀面對這種貼身服務，究竟會是享受還是驚嚇？從預告畫面中可見兩人反應極大，場面相當震撼，令人非常好奇她們的真實體驗。
新興女性消費崛起 男僕Café成打卡熱點
其實近年類似的男僕執事Café在各地興起，成為新興的女性向消費熱點。這類娛樂場所主打為女性顧客提供一個夢幻、備受寵愛的體驗，服務員（男僕）會以溫柔體貼的態度與客人互動，甚至提供餵食、玩遊戲等貼心服務。這次《尋歡作樂的姐姐》深入探討此類場所，正正反映了女性消費市場的轉變，越來越多女性願意為「體驗感」和「情緒價值」買單，尋求工作與生活壓力以外的慰藉和娛樂。
網民睇預告勁期待：「人妻玩咁大？」
節目預告一出，吳若希與戴祖儀勇闖男僕Café的環節即時引起網民熱議！不少網民對「花式餵食」表示極度好奇：「究竟係點餵法？好想睇！」、「畫面一定好爆笑！」。亦有網民將焦點放在已為人妻的吳若希身上：「Jinny老公Alex睇到會唔會呷醋？」、「人妻玩咁大得唔得㗎？」。不過大部分留言都表示非常期待今晚的播出：「呢個節目好癲，夠貼地！」、「終於有啲新嘢睇，唔再係飲飲食食咁悶。」，看來今晚勢必掀起新一輪話題。
