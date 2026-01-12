尋歡作樂姐姐｜戴祖儀游嘉欣鬥擺女神甫 人妻吳若希大騷白滑玉背勁搶fo
在今晚（12日）播出的《尋歡作樂的姐姐》中，女神級的戴祖儀與游嘉欣將帶觀眾朝聖一間CP值爆燈的摩洛哥風情餐廳！兩人在充滿異國風情的環境下大歎精緻High Tea，更即場鬥擺女神甫士，靚人靚景保證吸睛。究竟這間打卡神店在哪裡，她們的女神照又有多美？
今晚直擊女神打卡 戴祖儀游嘉欣鬥擺甫士
節目中，同為女神級數的戴祖儀（Joey）和游嘉欣（Kayan）去到一間裝潢極具心思的摩洛哥風情餐廳。餐廳內充滿異國色彩的佈置，每個角落都是打卡位，讓兩人少女心大爆發。她們除了大歎賣相精緻的下午茶套餐，更即席上演一場「女神甫士大賽」，互相為對方拍攝充滿格調的靚相，務求在鏡頭前展現最美一面。從預告可見，兩人擺出的甫士充滿模特兒功架，與華麗的背景融為一體，畫面極度唯美。
戴祖儀游嘉欣力推 CP值爆燈High Tea
這次戴祖儀和游嘉欣到訪的餐廳，除了裝潢華麗之外，節目組更特別強調其「CP值爆燈」。這意味著觀眾不單可以欣賞到靚人靚景，更能從中獲得極具參考價值的消費資訊。在現今的打卡文化中，一間餐廳能否爆紅，除了環境要夠「IG-able」，食物質素和價錢亦是關鍵。這間餐廳能被節目選中，相信其下午茶套餐不但賣相吸引，價錢亦相當親民，絕對是小資女和閨密們週末打卡的好去處，難怪連兩位女神都讚不絕口。
人妻吳若希唔輸蝕 大騷白滑玉背勁搶焦
雖然戴祖儀和游嘉欣的女神對決相當吸睛，但同行的另一位「姐姐」吳若希（Jinny）亦絕不輸蝕！雖然已是兩孩之母，但Jinny的身形依然保持得非常好，線條緊緻健美。在體驗熱石按摩的環節中，她更大方展露白滑無瑕的健康美背，畫面相當養眼，搶盡焦點。可見《尋歡作樂的姐姐》除了帶觀眾發掘玩樂勝地，一眾姐姐們亦毫不吝嗇大派福利，誠意十足。
網民跪求餐廳地址：「跟女神去打卡！」
節目預告片段釋出後，充滿異國風情的餐廳瞬間成為網民焦點，討論區及社交平台湧現大量留言跪求餐廳地址：「間餐廳好靚呀！有無人知喺邊？」、「睇完好想即刻book位去打卡！」、「跟住女神嘅步伐去玩就啱㗎喇！」。同時，不少網民大讚戴祖儀和游嘉欣的女神造型：「兩個都好靚，好有氣質！」、「Kayan啲相影得好有feel」、「Joey真係越來越有女人味。」，相信節目播出後，該餐廳將會成為最新的排隊熱點。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期