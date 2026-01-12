尋歡作樂姐姐｜戴祖儀游嘉欣鬥擺女神甫 人妻吳若希大騷白滑玉背勁搶fo

在今晚（12日）播出的《尋歡作樂的姐姐》中，女神級的戴祖儀與游嘉欣將帶觀眾朝聖一間CP值爆燈的摩洛哥風情餐廳！兩人在充滿異國風情的環境下大歎精緻High Tea，更即場鬥擺女神甫士，靚人靚景保證吸睛。究竟這間打卡神店在哪裡，她們的女神照又有多美？

今晚直擊女神打卡 戴祖儀游嘉欣鬥擺甫士

節目中，同為女神級數的戴祖儀（Joey）和游嘉欣（Kayan）去到一間裝潢極具心思的摩洛哥風情餐廳。餐廳內充滿異國色彩的佈置，每個角落都是打卡位，讓兩人少女心大爆發。她們除了大歎賣相精緻的下午茶套餐，更即席上演一場「女神甫士大賽」，互相為對方拍攝充滿格調的靚相，務求在鏡頭前展現最美一面。從預告可見，兩人擺出的甫士充滿模特兒功架，與華麗的背景融為一體，畫面極度唯美。

戴祖儀游嘉欣力推 CP值爆燈High Tea

這次戴祖儀和游嘉欣到訪的餐廳，除了裝潢華麗之外，節目組更特別強調其「CP值爆燈」。這意味著觀眾不單可以欣賞到靚人靚景，更能從中獲得極具參考價值的消費資訊。在現今的打卡文化中，一間餐廳能否爆紅，除了環境要夠「IG-able」，食物質素和價錢亦是關鍵。這間餐廳能被節目選中，相信其下午茶套餐不但賣相吸引，價錢亦相當親民，絕對是小資女和閨密們週末打卡的好去處，難怪連兩位女神都讚不絕口。

人妻吳若希唔輸蝕 大騷白滑玉背勁搶焦

雖然戴祖儀和游嘉欣的女神對決相當吸睛，但同行的另一位「姐姐」吳若希（Jinny）亦絕不輸蝕！雖然已是兩孩之母，但Jinny的身形依然保持得非常好，線條緊緻健美。在體驗熱石按摩的環節中，她更大方展露白滑無瑕的健康美背，畫面相當養眼，搶盡焦點。可見《尋歡作樂的姐姐》除了帶觀眾發掘玩樂勝地，一眾姐姐們亦毫不吝嗇大派福利，誠意十足。

網民跪求餐廳地址：「跟女神去打卡！」

節目預告片段釋出後，充滿異國風情的餐廳瞬間成為網民焦點，討論區及社交平台湧現大量留言跪求餐廳地址：「間餐廳好靚呀！有無人知喺邊？」、「睇完好想即刻book位去打卡！」、「跟住女神嘅步伐去玩就啱㗎喇！」。同時，不少網民大讚戴祖儀和游嘉欣的女神造型：「兩個都好靚，好有氣質！」、「Kayan啲相影得好有feel」、「Joey真係越來越有女人味。」，相信節目播出後，該餐廳將會成為最新的排隊熱點。

尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
尋歡作樂的姐姐 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
