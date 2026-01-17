尋歡作樂姐姐｜林凱恩親親卡皮巴拉！突發一幕嚇到失控尖叫場面震撼
《尋歡作樂的姐姐》今晚（17日）大結局，林凱恩童心大爆發，到訪卡皮巴拉餐廳朝聖！她興奮地與「佛系神獸」近距離互動，更忘形親親，豈料下一秒卡皮巴拉一個突然舉動，竟嚇得她當場尖叫，究竟發生了甚麼事？
林凱恩朝聖卡皮巴拉餐廳 童心爆發為神獸加冕
本集一大吸睛位，是何依婷帶隊友林凱恩到近年新興的卡皮巴拉餐廳朝聖。面對可愛又佛系的「水豚君」，林凱恩全程表現得極度興奮，童心大爆發！她不但連環餵食，享受與牠們的近距離接觸，更玩心大起，為身邊的卡皮巴拉戴上皇冠「加冕」，互動場面非常溫馨有趣，完全沉浸在與小動物玩樂的世界之中。
忘形親親出事！林凱恩被卡皮巴拉一舉動嚇到尖叫
正當林凱恩玩得忘形，情到濃時更嘗試親親身旁的卡皮巴拉時，意想不到的畫面發生了！該隻卡皮巴拉突然做出一個驚人舉動，令林凱恩嚇到立即褪後兼失控大叫，與先前興奮的模樣形成極大反差，場面既驚險又搞笑。究竟這隻「佛系神獸」做了甚麼，會讓林凱恩有如此巨大的反應？想知道答案，就要密切留意今晚播出的最後一集！
網民爆笑留言：卡皮巴拉都有脾氣！
林凱恩被嚇到尖叫的預告片段引起網民爆笑，紛紛留言猜測箇中原因！有網民笑言：「笑死！估唔到林凱恩咁大膽！」、「卡皮巴拉：咪亂錫我！」、「佛系神獸發惡？好想知發生咩事，搞到佢嚇到咁！」、「恩恩個反應好真實好可愛！」、「睇嚟卡皮巴拉都有自己底線，唔係個個都可以亂錫！今晚一定要睇！」，令這段人與動物的爆笑互動成為結局篇的一大焦點。
