《尋秦記》原班人馬AI同框25年前後對比 宣萱凍齡狀態網民震撼

《尋秦記》電影版終於確定跨年上映，古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名原班人馬時隔25年再度聚首大銀幕。近日幾位主演在社交平台貼出AI製作的對比照片，將25年前電視劇版與現今電影版的劇照並置，實現跨越四分一世紀的神奇同框，畫面令人驚嘆。網民看到對比照後紛紛驚呼歲月不敗美人，特別讚嘆宣萱的凍齡狀態。

古天樂奇蹟集結原班人馬重現經典

時隔25年，古天樂作為監製費盡心思，成功找來當年有份出演的演員再次於大銀幕上聚首。雖然大家的年紀都長了25歲，但對比當年的劇集畫面，外貌分別竟然不算太大，實在難能可貴。這部改編自香港知名小說的港劇《尋秦記》，2001年推出時轟動整個亞洲，更奠定了古天樂的巨星地位。經過劇迷多年瘋狂敲碗，電影版終於確定將於明年初正式回歸，延續電視劇的劇情發展。

AI技術打造25年時空對比照震撼登場

近日幾位主演包括林峯、古天樂、宣萱、郭羡妮及滕麗名，不約而同在內地社交平台貼出特別製作的對比照片。這些照片運用AI技術，將25年前電視劇版的劇照與現今電影版的造型並置，實現跨越25年的神奇同框效果。對比照片中可以清楚看到，幾位主演的外貌變化並不明顯，特別是宣萱的狀態更是令人驚嘆，完全展現出凍齡的神奇效果。

主演社交平台齊發聲重燃粉絲熱情

古天樂在社交平台寫道「時光未改，項少龍的劍還在，老朋友們也還在」，充滿感慨地宣布電影跨年見。林峯則以秦王身份發聲「歲月流轉，寡人容顏依舊，你們的秦王回來了」，霸氣十足。滕麗名表示「利刃藏鋒，舊友在側，該並肩時，從未缺位」，展現角色的堅毅特質。郭羡妮更是直接問粉絲「你們還記得25年前的琴清嗎」，並表示「歲月沒走遠，知己的默契未散，舊友重逢，圓當年未了心願」。宣萱則寫道「兜兜轉轉，烏家堡的牽掛沒斷，原班齊聚，續寫前緣」。

網民激讚凍齡效果期待電影上映

網民看到AI對比照後紛紛留言表達震撼，大讚幾位主演的凍齡效果驚人。特別是宣萱的狀態更是獲得網民一致好評，認為她完全沒有歲月痕跡。不少粉絲表示等了25年終於等到續集，對於原班人馬能夠再次聚首感到非常興奮。有網民留言「真的是歲月不敗美人」、「25年了還是那麼美」、「終於等到了，一定要去看」。電影版《尋秦記》將於跨年期間上映，相信會再次掀起一波懷舊熱潮。

尋秦記 古天樂 （圖片來源：微博）
尋秦記 古天樂 （圖片來源：微博）
尋秦記 古天樂 （圖片來源：微博）
尋秦記 古天樂 （圖片來源：微博）
尋秦記 古天樂 （圖片來源：微博）
尋秦記 古天樂 （圖片來源：YouTube@Rolling Stars Workshop）
尋秦記 古天樂 （圖片來源：YouTube@Rolling Stars Workshop）
尋秦記 古天樂 古天樂林峯師徒再聚首（圖片來源：YouTube@Rolling Stars Workshop）
古天樂林峯師徒再聚首（圖片來源：YouTube@Rolling Stars Workshop）
尋秦記 古天樂 （圖片來源：微博）
尋秦記 古天樂 內地網民自製對比相！（圖片來源：微博）
內地網民自製對比相！（圖片來源：微博）
尋秦記 古天樂 （圖片來源：微博）
尋秦記 古天樂 （圖片來源：微博）
尋秦記 古天樂 （圖片來源：微博）
尋秦記 古天樂 （圖片來源：微博）
尋秦記 古天樂 （圖片來源：微博）
尋秦記 古天樂 （圖片來源：微博）
圖片來源：微博、YouTube@Rolling Stars Workshop資料或影片來源：原文刊於新假期

