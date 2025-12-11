《尋秦記》原班人馬AI同框25年前後對比 宣萱凍齡狀態網民震撼

《尋秦記》電影版終於確定跨年上映，古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名原班人馬時隔25年再度聚首大銀幕。近日幾位主演在社交平台貼出AI製作的對比照片，將25年前電視劇版與現今電影版的劇照並置，實現跨越四分一世紀的神奇同框，畫面令人驚嘆。網民看到對比照後紛紛驚呼歲月不敗美人，特別讚嘆宣萱的凍齡狀態。