尋秦記｜古天樂宣萱深夜直播笑料百出 網民激讚「直播天才」

古天樂、宣萱深夜開直播陪觀眾重溫經典《尋秦記》，豈料技術故障頻出，二人老夫老妻式互動笑料百出！踏正12點直播一開始就出現畫面無聲音問題，開了幾分鐘便要緊急結束，宣萱即時在threads留言表示「處理中」，未幾二人再度現身，但畫面質素明顯下降，宣萱自嘲「這樣看上去美一點」，全程搞笑氣氛令網民激讚！