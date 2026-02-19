尋秦記｜古天樂宣萱深夜直播笑料百出 網民激讚「直播天才」

古天樂、宣萱深夜開直播陪觀眾重溫經典《尋秦記》，豈料技術故障頻出，二人老夫老妻式互動笑料百出！踏正12點直播一開始就出現畫面無聲音問題，開了幾分鐘便要緊急結束，宣萱即時在threads留言表示「處理中」，未幾二人再度現身，但畫面質素明顯下降，宣萱自嘲「這樣看上去美一點」，全程搞笑氣氛令網民激讚！

古天樂首次直播即遇技術災難 坦言已試過無數次

古天樂直認從未試過做直播，於是把握時間學習及找不同人幫手，並稱事前已經試過不少次，奈何仍然出現技術故障。他無奈表示：「呢個世界就係咁簡單，預備好一切，總有啲嘢要發生，我哋已經盡量去解決，用最簡單方法同大家直播，好開心終於解決到，就好似《尋秦記》咁隔廿幾年終於解決到啲問題上映。」古仔將技術問題比喻成《尋秦記》的命運，幽默感十足令觀眾會心微笑。

宣萱忘記劇情細節 爆料拍外景全身臭晒

直播期間古天樂非常認真睇電視，宣萱就一邊睇留言一邊間中望下電視畫面，她坦言忘記了很多片段，但仍記得每次拍外景時「搞到全身臭晒才回酒店」。當電視播廣告時，宣萱向古天樂詐型，表示這麼夜開直播令她夜瞓，更透露自己每晚要浸腳、刮面的養生習慣，之後二人再研究刮面這個問題，聊到一半時笑謂二人像直播帶貨，自嘲功力十足。

網民起哄要古天樂唱歌 宣萱即興伴舞做拜神動作

期間有網民提議古天樂唱歌，宣萱隨即和應，更起身表示會為古天樂伴舞，古天樂最後只好唱出幾句《今期流行》，宣萱在他的身後做出招牌拜神動作，場面搞笑到爆燈。二人的默契配合令觀眾大呼過癮，紛紛留言表示「太有愛了」、「老夫老妻既視感」，直播氣氛溫馨又歡樂。

古天樂嗝氣遭宣萱厭棄 互動模式如老夫老妻

古天樂期間離開一段短時間，宣萱就不停讀出留言跟網民互動，當古天樂回來的時候，因為嗝氣而遭宣萱一面厭棄，場面搞笑。古天樂不時叫宣萱專心睇電視，整個互動模式十足老夫老妻一樣，令觀眾看得津津有味。未幾古天樂又細心問宣萱要不要飲水，但對方表示自己有準備了養生飲料，更對鏡頭表示自己氣血不夠，加上不想觀眾看到她那麼快殘，所以要好好養生，真性情表現獲網民大讚。

網民激讚宣萱直播天才 一小時直播笑料不斷

在直播尾聲時，古天樂再送出黑膠唱片作為禮物，整個直播做了差不多一個多小時便結束。網民紛紛留言大讚：「宣萱係直播嘅天才，一直輸出笑位，表情豐富非常投入」、「古仔同宣萱嘅化學作用真係無得頂」、「睇佢哋直播好過睇劇」。二人的真摯互動和搞笑表現，令粉絲大呼要求加開更多直播場次。

尋秦記 古天樂 古天樂、宣萱深夜直播重溫《尋秦記》，其中因為技術故障，所以古天樂一度離開直播去處理（圖片來源：YouTube@天下一）
尋秦記 古天樂 宣萱非常活潑，睇到古天樂都「嚇親」（圖片來源：YouTube@天下一）
尋秦記 古天樂 （圖片來源：YouTube@天下一）
尋秦記 古天樂 宣萱為古天樂唱歌伴舞，做出招牌拜神動作場面搞笑（圖片來源：YouTube@天下一）
尋秦記 古天樂 （圖片來源：YouTube@天下一）
尋秦記 古天樂 最後兩人都爆笑！（圖片來源：YouTube@天下一）
尋秦記 古天樂 二人老夫老妻式互動令觀眾大呼有愛，直播一小時笑料不斷（圖片來源：YouTube@天下一）
