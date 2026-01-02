《尋秦記》速破2千萬創紀錄 林峯秦王演技被讚有望稱帝
古天樂宣萱報喜破2千萬 連環創紀錄氣勢如虹
《尋秦記》於2025年12月31日除夕夜正式上映，首日港澳開畫票房即錄得11,299,366港元，一舉打破香港電影史上首日最高開畫票房紀錄。踏入2026年首日，這股熱潮持續發酵，港澳累積票房正式突破2,000萬，兩日合共錄得21,743,937港元。更令業界震驚的是，該片創下開畫連續兩天港澳單日票房均逾1,000萬的成績，這在香港電影史上可謂前所未見。主創古天樂、林峯、宣萱及朱鑑然昨晚得悉佳績後，隨即拍片向觀眾報喜致謝，更搖身一變回戲中角色大玩趣味小劇場。
項少龍古天樂率眾角色入戲報喜 檸檬茶梗爆紅
在報喜短片中，飾演項寶兒的朱鑑然向飾演其父項少龍的古天樂，以及飾演秦王趙盤的林峯遞上檸檬茶，興奮地說：「阿爹、大王！檸檬茶已經篤好喇！」古天樂反問：「真係篤好？」緊接著，飾演烏廷芳的宣萱入鏡，笑容滿面地宣布：「2026年嘅第一日有好消息同大家公布！」朱鑑然興奮地接力報喜：「《尋秦記》喺香港嘅累計票房已經突破2千萬喇！」最後，古天樂率領其餘三位齊聲高呼：「大家繼續支持《尋秦記》！」這段充滿趣味的報喜片段在網上瘋傳，網民紛紛大讚主創們的用心和幽默感。
都市傳說變票房神話 6年等待終獲回報
《尋秦記》電影版的成功更顯得來之不易，這部作品於2019年4月在貴州開拍，同年7月煞科，然而由於疫情及後期製作等種種因素，過了6年一直未有映期，曾一度被形容為香港「都市傳說」電影。直至去年年中，古天樂在林峯演唱會上公布影片將在新年檔上映，傳說才漸變事實。如今首日開畫即創出1,481場次的香港影史紀錄，證明了觀眾對這部作品的期待和支持。適逢今天是星期五，預計未來周末及周日假期可進一步帶動票房節節上升，讓這個票房神話繼續延續下去。
林峯秦王演技獲激讚 網民看好問鼎影帝
除了票房佳績，林峯電影中飾演秦王趙盤的表現更是備受讚譽。觀眾普遍認為他在角色詮釋上有重大突破，展現出前所未見的演技層次。有網民在社交平台留言表示：「林峯今次真係脫胎換骨」更有網民認為，林峯憑藉這次的精彩演出，大有機會在來屆香港電影金像獎中問鼎最佳男主角獎項。
古天樂宣萱甜蜜互動 網民催婚聲四起
在宣傳期間，古天樂和宣萱這對「螢幕CP」的互動更是成為網民熱議焦點。兩人不但在活動中加碼上演「甜蜜」比心，齊齊做心形動作，更被拍到十指緊扣的親密畫面。有人將相片放上網分享後，即引起哄動，不少網民大呼「快點在一起」、「叫咗出聲，依家比心原來要拖埋手㗎」。連歌手吳若希都興奮留言起哄：「結婚啦」。這種真摯的互動讓不少劇迷回想起當年劇集版的經典情節，紛紛表示希望兩人能在現實中也有好結果。