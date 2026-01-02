《尋秦記》速破2千萬創紀錄 林峯秦王演技被讚有望稱帝

電影版《尋秦記》上映僅兩日就引爆全城熱議，港澳累積票房火速突破2,000萬大關，創下香港電影史上連續兩天單日票房均破千萬的驚人紀錄。這部曾被網民戲稱為「都市傳說」的作品，從開拍到上映歷時超過6年，如今終於證明了古天樂的堅持並非徒勞。更令人意外的是，林峯在片中的精湛演技獲得觀眾一致激讚，甚至有聲音認為他有望憑此片問鼎香港金像獎影帝寶座。