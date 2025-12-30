《尋秦記》電影版引瘋狂搶票潮！場次密過《破地獄》有望創首日破千萬奇蹟
廣告
電影版《尋秦記》12月31日除夕上映，全港戲院出現瘋狂搶票潮！據悉排片場次超過1,200場，遠超去年《破地獄》首日1,000場的驚人紀錄，連早上8時的「晨運場」都被街坊搶購一空。這股購票熱潮究竟有多誇張？從大埔到屯門，從中環到銅鑼灣，幾乎全港戲院都出現「滿場紅」盛況，業界人士更預測《尋秦記》有望創下港產片首日破1,000萬的歷史奇蹟！
排片場次密過巴士班次 全港戲院爆滿紅
《尋秦記》電影版預售開始後，觀眾搶票熱情完全超出預期。院線為了滿足觀眾需求，在明日除夕當日安排超過1,200場放映，場次密度堪比巴士班次。相比之下，去年底《破地獄》首日放映1,000場已經創下港產片史上開畫紀錄，並在第二日突破1,000萬票房關口。如今《尋秦記》排片數量再創新高，加上累積多年的觀眾期待值，業界普遍看好其票房表現，甚至有望刷新港產片開畫票房紀錄。
街坊戲院晨運場都被搶光
最令人驚訝的是，連平日較少人問津的早場時段都出現爆滿情況。大埔、屯門及馬鞍山三區的地區戲院，早上8時許的「晨運場」竟然被街坊搶購一空，購票網站顯示一律「滿場紅」狀態。有網民笑言：「連阿公阿婆都要睇《尋秦記》，真係全民熱潮！」這種現象在港產片市場極為罕見，反映出《尋秦記》在不同年齡層觀眾中都擁有強大號召力。
商業區打工仔準備早放工睇戲
雖然明日並非公眾假期，但各大商業區的戲院同樣出現搶票熱潮。中環、銅鑼灣等商業心臟地帶，以及尖沙咀、荃灣、大圍等人流暢旺地區，中午至下午時段的場次都被搶購一空。有網民分析指出：「睇嚟好多打工仔都準備早放工去睇《尋秦記》，老闆應該要有心理準備！」相反，旺角、油麻地及觀塘區一帶雖然排片眾多，但預售入座率相對較低，為即日購票的觀眾提供了更多選擇。
網民熱議搶票經歷分享心得
社交平台上，不少網民分享搶票經歷和觀影計劃。有粉絲留言：「終於搶到除夕夜場，準備同屋企人一齊迎接2026年！」另一位網民則表示：「等咗咁多年嘅電影版，就算要請假都要去睇！」更有細心觀眾發現：「如果想即日買票，建議去旺角或觀塘區，場次多啲選擇！」這種全民討論的熱烈氛圍，進一步推高了《尋秦記》的話題性和期待值。
圖片來源：fb@尋秦記 Back To The Past、大會提供、HKMovie資料或影片來源：原文刊於新假期