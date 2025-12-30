《尋秦記》電影版引瘋狂搶票潮！場次密過《破地獄》有望創首日破千萬奇蹟

電影版《尋秦記》12月31日除夕上映，全港戲院出現瘋狂搶票潮！據悉排片場次超過1,200場，遠超去年《破地獄》首日1,000場的驚人紀錄，連早上8時的「晨運場」都被街坊搶購一空。這股購票熱潮究竟有多誇張？從大埔到屯門，從中環到銅鑼灣，幾乎全港戲院都出現「滿場紅」盛況，業界人士更預測《尋秦記》有望創下港產片首日破1,000萬的歷史奇蹟！