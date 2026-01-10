尋秦記｜主要角色片酬表瘋傳！1要角收天價1500萬 古天樂零片酬

《尋秦記》電影版票房大收旺場，有望衝破1億港元大關，但3.5億港元製作成本令外界擔心蝕本風險。近日內地網站瘋傳演員片酬表，其中一名要角1,500萬人民幣天價片酬稱霸全場，竟是宣萱150萬港元片酬的十倍之多！更令人意外的是，身為投資方的古天樂竟然零片酬出演，而林峯則成為港星片酬之首。