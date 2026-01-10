尋秦記｜主要角色片酬表瘋傳！1要角收天價1500萬 古天樂零片酬
白百何天價片酬震撼全場 遠超所有港星
根據曝光的片酬資料顯示，內地女星白百何的1,500萬人民幣（約1,630萬港元）片酬絕對是全劇之冠，不僅是香港演員片酬最高的林峯的八倍之多，更遠超所有主演。分析指出，白百何之所以能獲得天價片酬，全因她在內地市場強大的票房號召力。自2009年起，白百何便憑藉多部作品成為內地最炙手可熱的一線女星，她主演的《失戀33天》票房3億人民幣、《捉妖記》票房24.36億人民幣及《捉妖記2》票房22.37億人民幣，均是票房大獲成功的保證。對於高成本的合拍片而言，邀請她加盟無疑是為了撬動龐大的內地市場。
古天樂零片酬出演 林峯成港星片酬王
作為電影版靈魂人物及投資者，古天樂本次不收取任何片酬，其回報將與最終票房收益掛鉤。在一眾香港演員中，飾演嬴政的林峯以200萬港元成為片酬最高者。至於其他原班人馬，「老婆團」宣萱和郭羨妮的片酬分別為150萬及80萬港元，滕麗名則為50萬港元。苗僑偉獲得100萬港元片酬，而張繼聰同樣收取50萬港元。已故的廖啟智先生當時為友情客串，拍攝三日，古天樂為表心意贈送了6.6萬港元的紅包。
內地票房表現令人擔憂 面臨強敵夾擊
儘管《尋秦記》在香港表現出色，但其在內地市場的票房之路卻充滿挑戰。電影在內地公映8天，票房為1.97億人民幣，但同期面臨《阿凡達3》和《瘋狂動物城2》等好萊塢大片的強力碾壓，加上國產懸疑片《匿殺》的分流，導致其排片率始終維持在18%左右，難以創造爆發性的票房成績。根據目前的走勢，內地市場對《尋秦記》的最終票房預測約為3.05億人民幣。
全球票房預測僅4.5億 製作成本回本成疑
綜合計算，加上香港預估的1億港元（約9,200萬人民幣）、英國、馬來西亞、新加坡等地已貢獻的236.9萬美元（約1,656萬人民幣），再算上其他東南亞市場的潛在收益，電影的全球總票房預計落在4.5億人民幣（約4.9億港元）左右。相較於高達3.5億港元的製作成本，外界普遍擔心電影將面臨蝕本風險，這也解釋了為何古天樂選擇以票房分紅方式參與，而非收取固定片酬。