移英港人成功爭取《尋秦記》預告片下架 遭大規模恥笑後發晦氣叫人反省

移英港人在社交媒體上聲稱成功爭取《尋秦記》電影預告片下架，理由是片中光芒上升的畫面與早前大埔火災相似，擔心會觸動傷痛。然而此舉卻引來網民大規模恥笑，批評其過度敏感，更有人諷刺要求「下架太陽」，事件迅速發酵成為熱話。