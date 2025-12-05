移英港人成功爭取《尋秦記》預告片下架 遭大規模恥笑後發晦氣叫人反省
移英港人在社交媒體上聲稱成功爭取《尋秦記》電影預告片下架，理由是片中光芒上升的畫面與早前大埔火災相似，擔心會觸動傷痛。然而此舉卻引來網民大規模恥笑，批評其過度敏感，更有人諷刺要求「下架太陽」，事件迅速發酵成為熱話。
移英港人主動聯絡電影公司要求下架
該名網民在社交平台詳述事件經過，表示在大埔火災事發當晚，見到有藝人轉發《尋秦記》宣傳動畫片段，認為片中「一點光芒由下而上升上天」的影像與大火燃燒畫面相似，於是主動私訊電影公司。他聲稱「今日見到有關宣傳clip下左架」，並表示「我真係唔想古仔要處理一個低級關公，亦唔想大家嘅新鮮傷口被曬鹽」。據了解，《尋秦記》電影版由古天樂主演，原定2026年1月上映，早前曾公布兩款先導海報。
古天樂電影公司暫未回應下架原因
截至目前，《尋秦記》電影製作方及古天樂工作室尚未就預告片下架一事作出正式回應。該網民堅持自己的做法正確，多次留言反駁批評聲音，強調「我諗如果我係onX，電影公司唔會真係下架」，又指責批評者「無見過嗰原本嘅Clip係點，喺度咁樣下定論」。他更將矛頭指向香港現況，稱「所以香港今日變成咁，你地係自己要自己去反省一下」。
網民狂轟過度敏感投訴文化
事件曝光後，網民反應一面倒負面，大量留言批評該港人過度敏感。有網民直言「樓主係咪覺得自己好有見地又識超前部署🤡」，亦有人諷刺「要唔要下架個太陽」、「我啱啱都聯絡左后羿，叫佢射埋最後嗰個太陽落嚟」。更有網民批評「真係唔怪得香港叫投訴之都」，認為此舉純粹想「攞光環」。部分網民則表示「見到呢個post嘅留言就放心，原來仲有好多人唔係咁煽情」，慶幸大部分人仍保持理性。
宏福火災令《尋秦記》宣傳啟動禮被迫延期
大埔宏福苑呢場五級大火震撼全港，導致娛樂活動全面檢討，古天樂林峯《尋秦記》宣傳啟動禮被迫延期，原本熱鬧場合即時變調，製作團隊表示會密切留意災情發展，選擇最合適時機再公布新日期，呢個決定即刻獲網民大力支持，有人留言「古仔做人真係醒目，災難當頭唔搞party好respect」，亦有人擔心檔期會否受影響，但多數人讚揚明星低調體恤災民心態，凸顯娛樂圈正面一面，活動延期唔單止影響宣傳，更考驗團隊危機處理能力。
