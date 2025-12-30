《尋秦記》首映夜眾星雲集！宣萱繼續靚爆登場 洪金寶拐杖現身力撐

最新娛聞
東方新地

廣告

今晚《尋秦記》電影版於尖沙咀星光大道舉行星光盛會首映夜，眾星雲集紅地氈現場星光熠熠。古天樂、林峯、宣萱等一眾主演盛裝出席，而動作導演洪金寶雖然需要拐杖輔助，但精神狀態依然良好，與兒子洪天明一同現身支持。現場除了主要演員外，更有多位嘉賓助陣，場面相當熱鬧。

《尋秦記》眾星雲集首映禮 宣萱繼續靚爆登場

首映禮現場星光熠熠，總監製兼主演古天樂與一眾主要演員包括林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名、苗僑偉、張繼聰等悉數到場。近期因為「燒鵝」而爆紅的李凱賢（Brian）也有現身支持。導演吳炫輝及黎震龍亦有出席，與演員們一同為這部備受期待的電影造勢。

顔子菲性感造型搶鏡頭 洪金寶拐杖現身力撐

紅地氈上最搶眼的嘉賓之一要數顔子菲，她以白色外套配搭肉色Bra Top的性感造型現身，大膽的穿搭立即成為焦點。這套造型既優雅又帶有性感元素，在眾多嘉賓中格外突出。
動作導演洪金寶雖然行動需要拐杖協助，但依然堅持出席支持《尋秦記》。洪金寶和洪天明父子二人一同走紅地氈的畫面溫馨感人，洪金寶雖然年事已高，但精神狀態看起來相當不錯。這次《尋秦記》電影版由洪金寶擔任動作導演，他的專業經驗為影片的武打場面增色不少。

網民期待電影正式上映

首映禮的盛況在社交媒體上引起熱烈討論，網民對於《尋秦記》電影版的期待值相當高。不少粉絲表示「終於等到電影版」，對於能夠在大銀幕上重溫經典角色感到興奮。也有網民讚賞洪金寶的敬業精神，認為「老前輩依然咁有心機支持後輩」。整個首映禮的熱鬧氣氛預示著這部電影將會成為年底的重點作品。

尋秦記 古天樂 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
尋秦記 古天樂 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
尋秦記 古天樂 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
尋秦記 古天樂 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
尋秦記 古天樂 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
尋秦記 古天樂 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
尋秦記 古天樂 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
尋秦記 古天樂 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
尋秦記 古天樂 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
尋秦記 古天樂 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
尋秦記 古天樂 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
尋秦記 古天樂 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）

圖片來源：東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 