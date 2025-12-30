《尋秦記》首映夜眾星雲集！宣萱繼續靚爆登場 洪金寶拐杖現身力撐
今晚《尋秦記》電影版於尖沙咀星光大道舉行星光盛會首映夜，眾星雲集紅地氈現場星光熠熠。古天樂、林峯、宣萱等一眾主演盛裝出席，而動作導演洪金寶雖然需要拐杖輔助，但精神狀態依然良好，與兒子洪天明一同現身支持。現場除了主要演員外，更有多位嘉賓助陣，場面相當熱鬧。
《尋秦記》眾星雲集首映禮 宣萱繼續靚爆登場
首映禮現場星光熠熠，總監製兼主演古天樂與一眾主要演員包括林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名、苗僑偉、張繼聰等悉數到場。近期因為「燒鵝」而爆紅的李凱賢（Brian）也有現身支持。導演吳炫輝及黎震龍亦有出席，與演員們一同為這部備受期待的電影造勢。
顔子菲性感造型搶鏡頭 洪金寶拐杖現身力撐
紅地氈上最搶眼的嘉賓之一要數顔子菲，她以白色外套配搭肉色Bra Top的性感造型現身，大膽的穿搭立即成為焦點。這套造型既優雅又帶有性感元素，在眾多嘉賓中格外突出。
動作導演洪金寶雖然行動需要拐杖協助，但依然堅持出席支持《尋秦記》。洪金寶和洪天明父子二人一同走紅地氈的畫面溫馨感人，洪金寶雖然年事已高，但精神狀態看起來相當不錯。這次《尋秦記》電影版由洪金寶擔任動作導演，他的專業經驗為影片的武打場面增色不少。
網民期待電影正式上映
首映禮的盛況在社交媒體上引起熱烈討論，網民對於《尋秦記》電影版的期待值相當高。不少粉絲表示「終於等到電影版」，對於能夠在大銀幕上重溫經典角色感到興奮。也有網民讚賞洪金寶的敬業精神，認為「老前輩依然咁有心機支持後輩」。整個首映禮的熱鬧氣氛預示著這部電影將會成為年底的重點作品。
圖片來源：東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期