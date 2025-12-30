《尋秦記》首映夜眾星雲集！宣萱繼續靚爆登場 洪金寶拐杖現身力撐

今晚《尋秦記》電影版於尖沙咀星光大道舉行星光盛會首映夜，眾星雲集紅地氈現場星光熠熠。古天樂、林峯、宣萱等一眾主演盛裝出席，而動作導演洪金寶雖然需要拐杖輔助，但精神狀態依然良好，與兒子洪天明一同現身支持。現場除了主要演員外，更有多位嘉賓助陣，場面相當熱鬧。