周嘉洛自爆未睇曬《尋秦記》 1原因對滕麗名善柔角色一頭霧水
周嘉洛6歲時錯過經典 對善柔角色零認識
訪問中主問及周嘉洛有否看過《尋秦記》，他毫不掩飾地承認「有看過少部分，我仲未睇到你（滕麗名）出場」，滕麗名在旁表示「你睇得明嗎？佢擺到冇睇到」，之後更補充解釋，善柔就是項少龍一出來就已經幫忙壓死客人的那個角色，「你應該古代第一個就見到我」，但周嘉洛依然一臉茫然，解釋自己只是未看到古裝部分。原來《尋秦記》首播時周嘉洛只有6歲，根本不可能對劇情有任何印象，這個年齡差距造就了這個令人啼笑皆非的情況。
六年前拍攝回憶湧現 滕麗名期待觀眾回憶殺
談及《尋秦記》終於要與觀眾見面，滕麗名表示「這是非常刺激的」，更坦言自己「完全忘記自己拍攝過甚麼」。她認為時間沉澱得越久，觀眾的回憶殺會更加強烈，「你想想我們拍攝時也覺得快點播出，何況是觀眾」。滕麗名提到現在經常重播舊片段，觀眾對那些經典場面都歷歷在目，每一場戲都堪稱經典。她更感慨現在主流都是重播以前的作品，新拍攝的內容反而不是主流。
古天樂集合原裝人馬 重現年輕時光
滕麗名大讚古天樂作為老闆，難得地集合了那麼多原裝人馬重新聚首，「大家以前年輕時的感覺都回來了」。她回想起當年古天樂拍攝的辛苦，指出由於劇情設定是從時裝跌落古代，「基本上每一場戲都是由他出發，所以是場場都有」，古天樂的出鏡率高達90%。這種高強度的拍攝安排令她至今仍然印象深刻，也更加佩服古天樂的敬業精神。
拍攝期間迷路驚魂 製作團隊共同拆彈
回憶起拍攝時的艱苦情況，滕麗名形容雖然辛苦但很開心，因為「全世界無論台前幕後都很友善，大家共同拆彈，共同完成那件事」。她透露當時在偏遠地區拍攝，經常收不到電話訊號，車程動輒要落地問路。最誇張的是有一次迷路去了周口店，「我們曾經有一晚走錯路，然後下地要拍攝石碑」，當地人說的「很快到達」原來是指三小時以上的車程。
無導航年代拍攝挑戰 恐懼中帶來刺激感
滕麗名坦言當年沒有導航系統，製作團隊經常要黏在一起行動，「你那裡又聽不到電話，很瘋狂，我真的覺得很瘋狂」。她形容有時候最終取景的地方未必是原定目的地，但大家都抱著「這裡挺漂亮，先拍攝一下」的心態隨機應變。雖然過程充滿未知數，但她認為「有時恐懼也是刺激感的一種」，這些經歷現在回想起來都成為了珍貴的回憶。