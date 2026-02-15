尋秦記｜善柔被封「最佳女友」勁心痛！暗示共侍一夫被拒 結局惹哭網民！
廣告
《尋秦記》中，由宣萱飾演的女刺客善柔，至今仍是許多觀眾心中「最令人心痛的女主角」。她身為戰鬥力最強的女角，卻有著外冷內熱的深情，多次為項少龍奮不顧身。然而，她最終暗示「三女共侍一夫」卻遭婉拒，灑脫離去的背影，究竟為何會成為觀眾心中永遠的遺憾與痛？
善柔戰鬥力最強女角 外冷內熱豪爽英雌
善柔在劇中的設定堪稱完美，她不但是一名頂尖刺客，戰鬥力在女性角色中無人能及，其性格更是充滿魅力。她給人的第一印象是「外冷內熱、堅強、獨立、果斷兼有勇有謀」，是一位絕對不輸男子的豪爽英雌。在那個男尊女卑的時代，善柔活出了自己的風采，不依附任何人，憑藉自己的能力立足。這種獨立自主的女性形象，使她在眾多角色中脫穎而出，深受觀眾喜愛。
多次奮不顧身救項少龍 傾心之情溢於言表
雖然善柔外表冷酷，但她對項少龍的感情卻是全劇最深厚、最無私的。劇情中，她「曾多次出手救項少龍，每次男方遇上危險，她總是及時出現兼奮不顧身相救」。無論是面對千軍萬馬還是頂級高手，善柔從未退縮，永遠是項少龍最可靠的後盾。這種不求回報的付出，早已超越了普通朋友的界線，她對項少龍的傾心之情，即使沒有宣之於口，也早已溢於言表，感動了無數觀眾。
結局試探共侍一夫被拒 灑脫離去成經典
善柔的感情線在劇集結局迎來了最令人心痛的高潮。當項少龍已決定與另外兩位女主角共度餘生時，善柔曾以半開玩笑的語氣，試探性地向項少龍提出「三女共侍一夫」的想法。在得到項少龍婉轉的拒絕後，她沒有哭鬧，也沒有強求，而是選擇瀟灑地轉身離去，將這份深情埋藏心底。這份成全與灑脫，讓她的形象昇華到更高層次，也讓她的結局成為觀眾心中永遠的意難平，成為劇中最經典、最催淚的一幕。
網民一面倒封「最佳女友」：項少龍最應該愛人
善柔的犧牲與深情，讓她贏得了網民一面倒的讚譽與心痛。多年來，她一直被網民封為「『最令人心痛的女主角』、『最佳女友』及『項少龍最應該愛的女人』」。網民紛紛留言：「善柔真係完美女友，獨立又打得，仲要對項少龍咁好！」、「睇到佢最後自己一個走，真係喊咗出嚟，好心痛。」、「如果我係項少龍一定揀善柔！佢先係最懂佢嘅人。」、「佢唔係唔想留，係知道留低會令大家難做，太大愛了。」善柔的形象，已成為獨立、深情與犧牲的代名詞，是觀眾心中永遠的白月光。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期