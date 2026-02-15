尋秦記｜善柔被封「最佳女友」勁心痛！暗示共侍一夫被拒 結局惹哭網民！

《尋秦記》中，由宣萱飾演的女刺客善柔，至今仍是許多觀眾心中「最令人心痛的女主角」。她身為戰鬥力最強的女角，卻有著外冷內熱的深情，多次為項少龍奮不顧身。然而，她最終暗示「三女共侍一夫」卻遭婉拒，灑脫離去的背影，究竟為何會成為觀眾心中永遠的遺憾與痛？