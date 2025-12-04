《尋秦記》電影版空降女主角？ 網爆一原因力壓三大花旦

電影版《尋秦記》確定將於2026年元旦檔期上映，但最新公布的演員海報卻引起軒然大波。內地女星白百何竟然排在古天樂、林峯之後的第三位，力壓宣萱、郭羨妮、滕麗名等三大花旦，疑似成為電影女主角。這個突如其來的安排令不少劇迷感到震驚，紛紛質疑背後原因，更有網民直言因此不想入場觀看。