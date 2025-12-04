《尋秦記》電影版空降女主角？ 網爆一原因力壓三大花旦
白百何空降女主角位置引爆爭議
在電影版《尋秦記》最新釋出的先導海報上，演員排名順序令人意外。古天樂、林峯分別佔據頭兩位，而從未在劇集版露面的內地女演員白百何卻排在第三位，按照業界慣例，這個位置通常代表「女一號」或頭號女主角的地位。相比之下，劇集版的三大女角宣萱、郭羨妮和滕麗名都要排在她後面，這種安排立即引起網民熱烈討論。網民紛紛表示不解，認為一個全程沒有參與劇集版的演員突然空降成為女主角，實在令人難以接受。
網民揭露白百何上位真正原因
有網民分析指出，白百何之所以能夠躍升至「三番女主」的位置，主要是基於投資方與市場考量的結果。「這更多是出於投資方與市場考量，屬於名義上的女主，為了給投資方一個交代，亦是為了能使用原班人馬的妥協。」古天樂早前接受訪問時曾透露，電影遲遲未能上映的原因之一是投資方眾多，回本壓力龐大，涉及複雜的利益博弈，並非單一人或公司能夠決定。這次白百何的加入，很可能是為了平衡各方利益而作出的商業決策。
劇迷不滿原班人馬變配角
網民對這次演員安排普遍感到不滿，有留言表示「原本係一個集體回憶，現在失去原班人馬意義！」亦有網民質疑「冇江華邊好好睇」，懷念劇集版的完整陣容。不過也有網民為電影辯護，指出「呢個係電視劇版延續，搵返大部份原有嘅人拍都算係咁啦」，認為在原有角色設定下，能夠集結大部分原班人馬已屬不易。部分網民更直言因為白百何的加入而失去觀看興趣，「更覺得這些爭議已不想去看電影了」，反映劇迷對這個安排的強烈不滿情緒。
白百何從票房女王到低潮復出
白百何於中央戲劇學院畢業後正式入行，早期參演《與青春有關的日子》、《幸福在哪裡》等電視劇作品。直至2011年主演電影《失戀33天》才真正爆紅，該片以不到1億元人民幣成本創造超過3億元人民幣票房佳績，被視為當年口碑與票房雙贏的黑馬愛情片。其後她連接多部賣座電影，包括《分手合約》、《被偷走的那五年》、《私人訂製》等，更憑《捉妖記》踏入「百億票房女演員」行列，該片最終票房達24.4億元人民幣，一度創下內地影史紀錄。然而2017年她捲入「出軌」風波後形象一落千丈，近年才透過《媽閣是座城》、《門鎖》等作品逐步回歸公眾視野。