尋秦記｜連晉發「糞」圖強之路！忍辱浸糞池兼獻出摯愛 堪稱最經典反派！
連晉戰敗斷手筋 趙國第一劍客淪廢人
連晉最初登場時，是趙國的第一劍客，性格冷酷、陰險且野心勃勃。他的人生轉捩點，正是在比武中被主角項少龍斬斷右手手筋，從雲端跌落谷底。失去一切的他一度自暴自棄，終日酗酒，幸得心儀對象烏廷芳的鼓勵才重新振作。然而，這次的戰敗與羞辱，已在他心中埋下扭曲的復仇種子，驅使他不計任何代價也要重拾力量，向項少龍報復，為他日後的黑化之路拉開序幕。
嫪毐三大恥辱拜師條件 連晉為學劍不擇手段
為了學會絕世的左手劍法，連晉找上了右手殘廢但劍術高超的「左手神劍」嫪毐。性格自大又自卑的嫪毐，向連晉開出了極盡侮辱的「三大恥辱拜師條件」。為了復仇，連晉竟一一答應，他咬緊牙關，冒死跳下懸崖、強忍惡臭浸泡在糞池之中。最令人髮指的是，他為了滿足師傅的獸慾，竟狠心迷暈並將自己最愛的女人烏廷芳獻給嫪毐強姦。這一幕的狠心與絕情，完美刻劃出連晉為了權力與復仇，可以完全泯滅人性的恐怖本質。
教識徒弟冇師傅 連晉秒殺嫪毐冒認上位
俗語有云：「教識徒弟冇師傅」，這句話在嫪毐身上完全應驗。當連晉成功習得左手劍法後，他毫不猶豫地抓準時機，趁師傅嫪毐不備之際，一劍將其秒殺，盡顯其冷血無情。殺師之後，連晉冒認嫪毐的身份，憑藉其陰險智謀和高超劍術，成功進入秦國權力核心，成為長信侯，從此為向上爬而不擇手段，成為劇中後半段最令人不寒而慄的終極反派。惡人自有惡報，嫪毐的下場也為這段師徒關係畫上諷刺的句號。
網民封江華演繹最經典反派：又奸又可憐！
江華對連晉一角的精湛演繹，讓這個角色充滿了複雜的魅力，網民至今仍封其為「最經典反派」。輿論對他充滿矛盾的情感，有網民狠批：「連晉真係好賤，為咗自己連最愛嘅女人都可以犧牲！」但亦有人表示同情：「其實佢都好可憐，由第一劍客變廢人，心理唔扭曲就奇。」、「浸糞池嗰幕真係童年陰影，江華演技太神！」、「雖然係反派，但佢嗰種發奮圖強嘅毅力又好令人佩服…」這種又奸又可憐的角色設定，令連晉成為港劇史上一個難以磨滅的經典反派形象。