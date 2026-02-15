尋秦記｜連晉發「糞」圖強之路！忍辱浸糞池兼獻出摯愛 堪稱最經典反派！

《尋秦記》中的反派連晉，其墮落與崛起之路充滿戲劇張力，至今仍是觀眾心中的經典。他從趙國第一劍客淪為廢人，為了復仇竟忍受跳崖、浸糞池等奇恥大辱，甚至不惜將心愛之人獻給師傅，手段之狠絕令人咋舌！究竟是怎樣的執念，讓他一步步走向發「糞」圖強的黑暗深淵？