重溫《尋秦記》三主角25年前台灣綜藝畫面 郭羨妮仙氣震撼網民
電影《尋秦記》票房勢如破竹，港澳累計已達6,000萬，但最近網上瘋傳的一段25年前珍貴片段卻搶盡風頭！古天樂、宣萱、郭羨妮三大主角當年到台灣綜藝節目宣傳的畫面曝光，28歲的郭羨妮仙氣逼人，令網民驚嘆「絕對係SSR top tier級」，連主持人吳宗憲都看得心心眼！
三大主角25年前台灣綜藝畫面瘋傳
近日有網友翻出《尋秦記》三大主角古天樂、宣萱及郭羨妮於2002年參與台灣綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》的珍貴片段，上傳後瞬間被瘋傳！據指當時三人為宣傳電視版《尋秦記》而參演節目，期間大玩競猜遊戲，輸家會遭強力氣體噴頭。片中可見古天樂當時已曬得臉孔呈古銅色，宣萱則穿上小背心罕有輕露「事業線」，但最受網友關注的絕對是當年只有28歲的郭羨妮！
郭羨妮仙氣震撼全場 吳宗憲都心動
當日郭羨妮穿上白色Tube-Top加碎花背心上衣，直長頭髮垂在香肩上仙氣十足，美得讓人讚嘆。就連主持人吳宗憲都看得心心眼，不禁問她「有沒有男朋友」，令郭羨妮不禁失笑。轉貼影片的網友更是不禁留言大讚：「當年嘅郭羨妮，就算用今日嘅審美觀嚟講都絕對係UR SSR top tier！」網民紛紛被她的絕世美貌震撼，直言這種級別的美女在現今娛樂圈已經極為罕見。
郭羨妮51歲狀態依然驚艷
現年51歲的郭羨妮自2011年與內地武術指導朱少傑結婚，翌年誕下女兒後，便明顯減少幕前工作，主力相夫教子。不過近年她間中亦有接拍內地或本地劇集，2022年復出演ViuTV劇《冥冥之中》，以成熟媽咪形象演繹一個帶秘密、情緒層次很重的角色，獲大讚狀態不輸當年、演技穩陣有驚喜。今次《尋秦記》電影版中，一眾觀眾能再在大螢幕中看見「琴清」，亦勾起了大家不少回憶！
網民熱議25年前後對比
網民看完這段珍貴片段後，紛紛留言表達震撼之情。有人感嘆：「郭羨妮真係天生麗質，25年前已經係絕世美女！」亦有網民讚嘆三人的友誼：「睇到佢哋三個咁開心，真係好懷念當年《尋秦記》嘅黃金時代！」更有粉絲表示，正是因為看到這段片段，更加期待電影版能夠重現當年的經典魅力，讓大家重溫那個屬於《尋秦記》的美好年代。
圖片來源：YouTube@中視經典綜藝、FB@Sonija Kwok資料或影片來源：原文刊於新假期