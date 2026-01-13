重溫《尋秦記》三主角25年前台灣綜藝畫面 郭羨妮仙氣震撼網民

電影《尋秦記》票房勢如破竹，港澳累計已達6,000萬，但最近網上瘋傳的一段25年前珍貴片段卻搶盡風頭！古天樂、宣萱、郭羨妮三大主角當年到台灣綜藝節目宣傳的畫面曝光，28歲的郭羨妮仙氣逼人，令網民驚嘆「絕對係SSR top tier級」，連主持人吳宗憲都看得心心眼！