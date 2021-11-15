導演請指教 | 楊千嬅短片被批老套兼無新意 評判王晶：你睇佢演到好攰！
楊千嬅、胡杏兒、惠英紅及薛凱琪有份加盟的內地真人騷節目《導演請指教》近日熱播，日前播出一集由影后楊千嬅演出，內地新導演王暘執導的短片《讀心》，竟然被評判批評老套兼毫無新意！
文：東方新地 ｜圖：《導演請指教》截圖
未能駕馭角色
內地導演競技真人騷節目《導演請指教》由王晶、方勵、陳祉希、郝蕾四位製片人，評審16位新晉導演作品，並點選出「年度最具價值導演」，多位香港影星包括楊千嬅、胡杏兒、惠英紅及薛凱琪等亦有參賽鬥演技。日前播出最新一集，由影后楊千嬅演出內地新導演王暘執導的短片《讀心》，故事改篇自劉德華及鞏俐主演的電影《我知女人心》，但戲中的男性角色變成女性，千嬅為配合角色，化粧及打扮也偏向成熟，但她用港式普通話與拍檔對戲，始終都未能駕馭角色，演出短片更遭到四位製片人評判狠批。
短片劇情老套兼無新意
評判王晶批評楊千嬅演出的短片劇情老套兼毫無新意，台詞亦無趣味，王晶說：「覺得導演不太會用千嬅，她以前所演很好的喜劇，都是很會交球給別的演員配搭，所以那球都放到她身上，讓她去射門，她就會有很多表現的機會，這次跟很多她不熟悉的新演員演，沒有球給她，所以她就有點猶豫，你看她演得很累。」王晶建議短片的男角色要用年齡大一點的演員配搭千嬅，王晶續說︰「這樣能夠跟千嬅溝通得好一點，譬如我會放許紹雄，那就每次都可以交球給她。」有不少網民認同王晶的觀點，認為千嬅只適合演類似《新紮師妹》的熱血搞笑角色，更指千嬅要靠老戲骨「傍實」才能交戲。