54歲阮小儀裸辭商台宣佈新搞作 盤點9位轉戰YouTube平台DJ

54歲阮小儀離開服務30年的商台後，今晚宣布開設個人YouTube頻道《阮小樂園》，網民反應熱烈，紛紛留言支持。其實，不少現役或退役DJ近年都不再只在大氣電波開咪，紛紛開設YouTube頻道，各有各玩法。以下為大家盤點9位轉戰YouTube平台的DJ！