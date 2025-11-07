54歲阮小儀裸辭商台宣佈新搞作 盤點9位轉戰YouTube平台DJ
54歲阮小儀裸辭商台 轉攻YouTube拍Vlog
阮小儀在社交平台發布短片，正式宣布開設個人YouTube頻道《阮小樂園》。從片段畫面可見，頻道設計相當用心，除了有專屬名稱外，更製作了一個阮小儀抱著兩隻狗仔的卡通公仔作為標誌，製作水準顯然經過精心策劃。
今晚（7日）9點，小儀的首段影片正式上架。她特意為商台的 Last Day 拍攝了一條 Vlog，其中更記錄下她忍不住落淚的片段。小儀表示，新頻道會紀錄自己生活中的一些瑣碎時刻，希望大家多多支持。
盤點9位轉戰YouTube平台DJ：
1 |余迪偉：《三叔公園》（訂閱者：194K）
叱咤903節目主持余迪偉現時與鄭裕玲、余德丞及傑朱一起主持《口水多過浪花》，而他自2022年起亦有與鄒凱光及阿Bu共同主持清談頻道《三叔公園》。雖然形式與電台節目相似，但三人默契十足，不需過度顧慮尺度，因此頻道人氣相當高，訂閱者更超過19萬。
2 |余德承：《余德丞 Dickson Yu》（訂閱者：91.5K)
同樣在《口水多過浪花》主持的余德丞，其實早在5年前已開始在個人頻道上載影片，內容大多圍繞美食、日常生活和足球。除了經營自己的YouTube頻道外，他亦不時在其他頻道中亮相。不過在2022年，他因一次「劣食」食評風波，被其中一間餐廳老闆公開不滿，一度掀起全城熱議。
3 |泰山：《泰山自煮》（訂閱者：188K）
至於現年51歲的泰山，現時在叱咤903與朱薰主持《兒童適宜》之餘，亦有經營個人YouTube頻道《泰山自煮》，定期上載教煮嘢食的短片。其實泰山早在9年前已上傳第一條影片，並在5年前開始認真營運，現時已吸引超過18.8萬訂閱。
4 |西瓜：《西瓜》（訂閱者：22.8K)
現年38歲的李澄（西瓜）在2010年加入商台，曾主持《早霸王》，不過在2018年正式宣布離開。西瓜其後經營個人YouTube頻道《西瓜》，內容多以美食和旅遊為主。
5 | 鄭裕玲 Do姐：《The Do Show》（訂閱者：446K）
鄭裕玲（Do姐）現時在903主持《口水多過浪花》之餘，亦於2023年開始經營個人清談頻道《The Do Show》。人脈廣地位高的Do姐，第一條影片就邀請到影帝周潤發接受訪問，其後梁朝偉、郭富城、古天樂、劉青雲、張家輝，以至日本女神中島美嘉、韓國女神李英愛等都曾現身其頻道，成為各大影星宣傳時會登場的熱門平台之一。
6 |阿正、Elsie：《加州女孩 LA Girls》（訂閱者：47.5K）
講到轉戰YouTube的DJ，就不得不提阿正和Elsie。兩人在疫情期間共同主理YouTube頻道《LA Girls》，獲得額外曝光，成功吸納不少電台以外的觀眾。其中阿正更在其後以綜藝主持身份人氣急升，廣告和主持工作接不停手。
7 |周國豐：《國峰百科》（訂閱者：18.5K）
港台代表方面有周國豐，他在今年3月開設個人YouTube頻道，雖然訂閱者暫時只有18.5K，但內容相當豐富，不但會做開箱實測、介紹必吃美食和潮玩地點，亦會憑其人脈邀請TVB藝人或《中年好聲音》參賽者上節目接受訪問。
8 |阿檸（薛晉寧）：《Ning Ning》（訂閱者：5.72K)
現時在商台主持《支力支力》和《在入睡前交換對白》的阿檸（薛晉寧）亦有開設自己的YouTube頻道，會上載Stand Up短片或個人創作，不過更新並不算頻密。