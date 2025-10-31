《早霸王》最後一集 小儀告別效力30年電台 獲偶像林海峰親繪畫作 森美爆喊失語
電台DJ小儀今日正式告別效力30年的商業電台，結束《早霸王》主持生涯，一班由細聽到大的忠實粉絲特地到電台為偶像送行，除了準備橫額祝賀外，更貼心獻上「最實用花」西蘭花，場面溫馨感人。好拍檔森美在小儀最後一次錄製節目時更當場爆喊，而李佳芯早前亦曾突擊探班送上祝福。
林海峰親繪畫作送別
除了粉絲送上祝福外，小儀在最後一日更收到軟硬天師林海峰的親繪畫作，意義非凡，上邊還有903同事留言。而小儀當年是軟硬天師的忠實粉絲，經常寫信給Jan，每次信件結尾都會祝Jan三個大字，小儀的努力終於等到Jan回信，對方回覆「祝勤大力」三個字，小儀至今仍好好珍藏這封回信。如今偶像親自為她繪畫作品送別，可謂是最完美的告別禮物。
森美《早霸王》爆喊
在小儀最後一次錄製《早霸王》時，森美講到提攜自己嘅DJ前輩陳嘉熙，爆喊咗出嚟，甚至一度講唔到嘢。
粉絲獻西蘭花歡送小儀30年電台路
一班忠實粉絲近日齊齊到商業電台預先為小儀歡送，現場掛起寫有「揚帆直闖新航道．衝出宇宙新領域 熱烈恭賀阮小儀開展第二人生」的橫額，更特別獻上西蘭花作為「最實用花」，祝福偶像展開人生新旅程。粉絲們的貼心舉動令小儀相當感動，現場氣氛溫馨又搞笑，眾人紛紛與偶像合照留念。
小儀社交網感謝粉絲青春陪伴
收到西蘭花的小儀隨即在社交網發文回應，表示「話說…有一班傻傻的人，肯送佢哋嘅青春畀我，仲要今日特登上來電台畀驚喜我，多謝晒咁多位小Fans。請原諒我忘記咗有啲名字，但你哋以前個BB樣，我仲好記得，哈哈哈。」小儀更透露粉絲們所送的西蘭花已經被她和愛犬「秒殺」，「畀我喺今晚餐飯殺咗喇，細佬佬都有份分享㗎。」
網民不捨留言祝福前程似錦
小儀離巢消息公布後，大批網民湧到其社交網留言表達不捨之情。有網民留言「希望快啲可以喺唔同嘅渠道聽到你把聲或者你嘅演出都非常之有趣！」、「小儀 祝你前程似錦」、「無論去到邊大家都一樣支持你，你陪住大家成長,大家也會陪你成長！加油！」更有網民開玩笑表示「個西蘭花一定好甜😏」，顯示小儀在聽眾心中的地位。不少網民都祝願小儀在新生活中「發熱發光」，期待她展開充滿新奇和意義的第二人生。
圖片來源：商業電台、IG@kittyyuen資料或影片來源：原文刊於新假期