《早霸王》最後一集 小儀告別效力30年電台 獲偶像林海峰親繪畫作 森美爆喊失語

電台DJ小儀今日正式告別效力30年的商業電台，結束《早霸王》主持生涯，一班由細聽到大的忠實粉絲特地到電台為偶像送行，除了準備橫額祝賀外，更貼心獻上「最實用花」西蘭花，場面溫馨感人。好拍檔森美在小儀最後一次錄製節目時更當場爆喊，而李佳芯早前亦曾突擊探班送上祝福。