呂爵安細妹小如豬初登台戰衣 同鍾嘉欣沈殷怡撞到應 $3,250名牌裙掀女神大戰？
呂爵安（Edan）的妹妹「小如豬」早前首度踏上舞台，與哥哥同台載歌載舞，表現淡定大獲好評！不過，當晚她身穿的一襲藍色格仔裙，竟被眼利網民發現與兩大女神鍾嘉欣及沈殷怡「撞到應」，更尷尬的是，沈殷怡當晚更是座上客，上演一場同場撞衫的震撼畫面！這場跨世代的時尚對決，究竟誰能更勝一籌？
20歲小如豬初登台撞到應 31歲沈殷怡同場着同款勁尷尬
小如豬為初次舞台演出可謂悉心打扮，以一條藍色格仔連身裙登場，造型師更特意為她配上領呔及深色腰帶，增添層次感與舞台效果，盡顯青春活力。然而，最戲劇性的一幕發生在台下，當晚入場支持的沈殷怡，竟然也穿著同款、同色的裙子，上演一場「衫有我着又有你着」的尷尬場面。雖然兩人風格各異，但同場撞衫始終是時尚界大忌，即時引起現場一陣騷動，成為全晚焦點之一。
41歲女神鍾嘉欣都着過！$3,250 Maje藍裙火速售罄
這條引發三方撞衫的裙子絕非凡品，原來它出自法國輕奢品牌Maje的最新秋冬系列，售價為$3,250。裙子配有閃亮水鑽，而且領口及長袖均可拆卸，設計充滿巧思，一推出便深受歡迎，火速售罄。除了小如豬和沈殷怡，就連女神級的鍾嘉欣早前出席活動時，亦曾穿上同款裙子，當時以簡約造型完美演繹出優雅氣質。由於裙子大受歡迎，品牌更推出了襯衫款式，售價為$2,590，可見其非凡魅力，難怪會引發這場跨越樂壇、視壇的女神撞衫戰。
網民熱議三人比拼 「一個青春一個優雅」
事件曝光後，網民隨即在討論區展開激烈討論，對三位穿著者的風格進行大比拼，輿論反應相當熱烈！不少網民力撐小如豬，大讚她青春無敵：「小如豬加咗條呔好有舞台感，完全着出自己嘅風格！」、「青春就係本錢，好可愛！」；亦有大批網民認為鍾嘉欣氣質取勝：「嘉欣BB真係女神，簡簡單單已經贏晒！」、「完全係兩種感覺，鍾嘉欣着得好高級。」至於沈殷怡，網民則表示同情：「同場撞衫真係最尷尬，不過佢都carry得好好」、「三個人着出唔同感覺，各有各靚！」
圖片來源：IG@luiwaiyu_1030、IG@shamshirley、IG@chungkayanlinda、Maje官網資料或影片來源：原文刊於新假期