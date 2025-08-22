呂爵安細妹小如豬初登台戰衣 同鍾嘉欣沈殷怡撞到應 $3,250名牌裙掀女神大戰？

呂爵安（Edan）的妹妹「小如豬」早前首度踏上舞台，與哥哥同台載歌載舞，表現淡定大獲好評！不過，當晚她身穿的一襲藍色格仔裙，竟被眼利網民發現與兩大女神鍾嘉欣及沈殷怡「撞到應」，更尷尬的是，沈殷怡當晚更是座上客，上演一場同場撞衫的震撼畫面！這場跨世代的時尚對決，究竟誰能更勝一籌？