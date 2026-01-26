小斯向中介公司追討3千萬元 揭頂流KOL收入密碼 網民驚訝背後操作！

港大畢業的90後旅遊達人小斯小斯（張鎌安）早前斥資1.368億元購買海璇豪宅震驚全城！最新法庭文件揭露，小斯名下公司正追討一間媒體代理公司拖欠的3,149.5萬元服務費，涉及27個月的推廣服務合約，單筆最高收費更達1,792萬元，側面證實頂流KOL的驚人收入規模。