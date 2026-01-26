小斯向中介公司追討3千萬元 揭頂流KOL收入密碼 網民驚訝背後操作！
小斯追討3千萬拖欠廣告費
根據入稟狀顯示，小斯名下公司「Fly For Miles HK Limited」控告「INNOVATIVE DIGITAL MEDIA LIMITED」拖欠服務費。文件披露，雙方自2016年起合作，小斯在2023年7月至2025年10月期間，為該代理公司提供旅客里程、信用卡獎勵計劃和貸款相關促銷服務，總值3,266.95萬元。然而對方未有按約定在發票日期後60日內付款，僅在今年1月14日支付117.44萬元，仍欠3,149.5萬元。
合作銀行包括恒生渣打大新
入稟狀進一步揭示小斯業務範圍的廣泛程度，涉及的金融機構包括恒生銀行、富邦財務、渣打香港、大新銀行集團等知名品牌。每筆服務費由數萬元至過千萬元不等，其中最大一筆服務款項高達1,792萬元，反映頂級KOL在金融推廣市場的議價能力和影響力。這些數字完全解釋了小斯為何有能力購買過億豪宅，打破外界對其財力的質疑。
小斯自爆行業潛規則要墊支
面對網民好奇，小斯主動解釋KOL行業的運作模式。他透露從事KOL工作「好似地盤工咁」，一單工作經過好幾個判頭，只要其中一個判頭不找數，就收不到錢，被拖數算是行業常態。更令人意外的是，小斯表示做產品推廣時經常附帶贈送不同coupon，「好多時都係小斯墊支在先，之後先收返客戶嘅錢」。今次涉及的3,000多萬元，正是小斯已墊支的資金。
小斯希望庭外和解收回墊支
小斯表示，雙方這幾年來多次溝通，由對方肯正面溝通、拋出還款時間表，到後期多次表示對不到數，他才出此下策訴諸法庭。不過他仍希望對方願意透過溝通解決事件，取回自己墊支的資金。他強調「好彩嘅係大部分最後都收到數」，顯示對行業前景仍保持樂觀態度。
網民驚訝：為咗大家準時收錢 自己墊住先
事件曝光後，網民紛紛留言支持小斯的做法。有網友表示「為咗大家準時收錢 自己墊住先」，讚賞他的專業態度。另有網民恍然大悟「原來D coupon咁準時收到係因為小斯墊出黎」，對其服務質素表示認同。更有人指出「側面證明小斯cash flow 好穩健」，認為今次法庭文件完美解答了外界對其財力的疑問，證實「佢用心工作，真係有回報」。