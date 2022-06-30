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39歲小栗旬被爆激情唱K胯下現鬼手 傳與索妻結婚10年多次偷食

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日本影帝39歲小栗旬日前被爆背妻偷食，激情唱K之餘胯下現怪手，身後更有另一位女子在整理衣服，情形相當離奇。

小栗旬 39歲小栗旬再次被爆背妻偷食。
39歲小栗旬再次被爆背妻偷食。（圖片來源：《日本沉沒-希望之人》劇照）

39歲小栗旬被爆激情唱K 表情肉緊胯下現鬼手

39歲日本劇帝小栗旬日前被「爆料系」YouTube東谷義和在社交平台爆料，貼出一張他激情唱K的照片，相中他表情肉緊兼胯下出現一對鬼手，而身後有一名女子正整理衣服，被指疑似進行「多人運動」再次背妻偷食。

小栗旬 39歲日本劇帝小栗旬被爆背妻偷食，表情肉緊全裸唱K，跨下更出現鬼手。
39歲日本劇帝小栗旬被爆背妻偷食，表情肉緊唱K，胯下更出現鬼手。（圖片來源：Twitter＠@GaaSyy_ch）

小栗旬所屬公司發聲明回應：決不容忍虛假內容

小栗旬所屬的經理人公司Tristone Entertainment（他本人兼任社長）， 昨晚（6月29日）發出聲明回應事件，而與Tristone Entertainment合作經營藝人在中國事務的「欣億日本Harmonious」微博亦貼出聲明，更有中文版本，內容指：「網絡上出現了多條損害本公司及本公司所屬藝人名譽、妨礙公司及公司藝人業務的無事實根據的投稿。本公司決不容忍這樣虛假的內容。」而東谷義和的社交網站Twitter帳戶亦已被凍結。

小栗旬 小栗旬所屬公司發出聲明回應事件，表示決不容忍虛假內容。
小栗旬所屬公司發出聲明回應事件，表示決不容忍虛假內容。（圖片來源：微博＠欣億日本Harmonious）
小栗旬 爆料YouTuber東谷義和。
爆料YouTuber東谷義和。（圖片來源：東谷義和のガーシーch【芸能界の裏側】）
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（圖片來源：Twitter截圖）

小栗旬98年開始彈起 至今紅足24年

小栗旬是日本知名演員多次被封影帝，紅遍劇集、電影。1998年拍攝電視劇《GTO麻辣教師》正式開始演藝生涯，代表作有：《我miss係大佬》、《流星花園》、《花樣少年少女》、《信長協奏曲》，加上近期熱播的《鎌倉殿的13人》等等。而電影方面曾主演《銀魂》、《銀魂 PART2》、《罪之聲》，更憑《罪之聲》奪得「第33屆日刊Sports電影大賞及石原裕次郎賞」及「報知電影賞」影帝殊榮。

小栗旬 《我miss係大佬》中的小栗旬。
《我miss係大佬》中的小栗旬。（圖片來源：《我miss係大佬》劇照）
小栗旬 小栗旬在《流星花園》飾演花澤類。
小栗旬在《流星花園》飾演花澤類。（圖片來源：《流星花園》劇照）
小栗旬 小栗旬在《銀魂》中擔正。
小栗旬在《銀魂》中擔正。（圖片來源：《銀魂》劇照）

小栗旬多次背妻偷食

39歲的小栗旬與37歲女星山田優結婚10年，兩人育有三名兒女。小栗旬婚後被多次爆出醜聞，較轟動的一次是2014年，小栗旬趁老婆懷孕期間，被當地雜誌影到與男星笠原秀幸現身，再加兩名女子前後腳上房，被指進行「多人運動」。而小栗旬曾被盛傳性 上癮，近年他到荷李活發展，兼舉家搬到美國暫住，才令形象短暫平反，但近日再被爆料恐怕形象再度插水。

小栗旬 小栗旬主演的大河劇《鎌倉殿的13人》近日熱播，但爆出「怪手」事件恐怕令形象再次插水。
小栗旬主演的大河劇《鎌倉殿的13人》近日熱播，但爆出「怪手」事件恐怕令形象再次插水。（圖片來源：《鎌倉殿的13人》劇照）

小栗旬老婆生完三個身材一樣fit到漏

小栗旬老婆山田優現時37歲，模特兒、歌手、演員三棲發展，已誕下三名子女的她身材依然fit爆。山田優與小栗旬於2012年拉埋天窗，小栗旬曾大讚她持家有道，為他打點一切家頭細務，即使他婚後多次爆出軌亦無傳過婚變。

小栗旬 小栗旬老婆山田優現年37歲，誕下三名子女後身材依然fit爆。
小栗旬老婆山田優現年37歲，誕下三名子女後身材依然fit爆。（圖片來源：[email protected]_yamada_）
小栗旬 山田優不時在IG晒身材。
山田優不時在IG晒身材。（圖片來源：[email protected]_yamada_）
小栗旬 即使小栗旬多次傳出婚後偷食，暫時仍無傳過婚變。
即使小栗旬多次傳出婚後偷食，暫時仍無傳過婚變。（圖片來源：[email protected]_yamada_）
小栗旬 小栗旬多次被爆出桃色新聞，甚至一度傳出山田優要離婚。
小栗旬與老婆山田優合照。（圖片來源：[email protected]_yamada_）

撰文：東方新地圖片來源：《日本沉沒-希望之人》劇照、[email protected]_ch、微博＠欣億日本Harmonious、[email protected]_yamada_、《鎌倉殿的13人》劇照、《銀魂》劇照、《流星花園》劇照、《我miss係大佬》劇照

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