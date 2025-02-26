小薯茄泳泳正式向人妻道歉 正印串爆回應句句有骨
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小薯茄成員吳冰（阿冰）的妹妹吳泳，被揭發與已婚健身教練William有不正當關係，並在William新婚三個月後被其妻子FaFa當場抓獲。事件爆發後，吳泳發表了正式道歉，並承諾與該名男子絕交。
大婆支持小薯茄：只有健身偷食二人組應該要道歉
FaFa在社交媒體上公開了一系列證據，並詳細揭露了事件的內情。她指出，自己在發現丈夫不忠後，感到極度震驚和心碎。FaFa表示，她支持小薯茄的聲明，認為此事與其他成員無關：「見到聲明，好支持。本身係觀眾到認識你地，係一種緣份亦係幸運，因為你地真係人好好 無架子 好貼地，而且係你地身上好多觀眾都快樂。尼件事完全唔關其他人事，只有健身偷食二人組應該要道歉」。
吳泳向大婆道歉
在事件發酵過程中，FaFa多次在社交媒體上發文，批評吳泳和William的行為，並強調他們的自私對其他人造成了影響。「自私到為左性愛x3 唔理後果 辜負所有支持你哋既人 影響人地。對我更加…講唔落去 #親身經歷的痛 #親眼看見的震撼」。
最終，吳泳透過WhatsApp向FaFa道歉，承認自己的錯誤並表達了深切的後悔：「對不起，這件事我真的做錯了。我非常後悔，對你所造成的傷害，我做甚麼也無法彌補。但是我很想誠懇地向你道歉，真的很對不起。我保證以後不會再跟他有任何接觸或聯絡，對不起。」
大婆：你下次俾人捉到姦，快啲著衫走
FaFa回覆：「我哋已經被你哋破壞咗。一個家，就係咁散。 你下次俾人捉到姦，快啲著衫走，唔好再瞓喺人哋度。你家姐都好慘，你累埋佢。你自己幫返佢啦，佢帶你嚟健康唔係帶你嚟搞三搞四。你哋直頭將健身混淆咗」。
老公想挽回婚姻 大婆：已經無需要有結果
FaFa又上載跟老公的留言，他說：「sorry 老婆， 我唔知道有冇機會可以珍惜你 ，但我真係好愛你。我依家會做嘅係保護番你，唔想你再受委屈」。FaFa最後表示：「40小時後，事情完，我接受你哋道歉，但已經無需要有結果，我已經無咗靈魂，搵唔到我個心，周地都係。多謝你哋上一堂俾我大開眼界，先散個心，我已經好叻」。
圖片來源：Threads@fafaytw、Threads@williamt_wbffpro、吳泳IG、Threads圖片、IG@fafatyw資料或影片來源：原文刊於新假期