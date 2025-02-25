小薯茄泳泳｜大婆最後通牒預言「仲有勁爆嘅事」網民：家姐真無辜
小薯茄急發聲明回應
事後，小薯茄在社交平台上發布聲明，強調事件與團體成員無關，並已終止與該健身教練的合作：「首先謝謝大家關心，本公司與旗下所有成員同樣透過報導才得悉事情，亦立即與該健身教練終止個別成員的贊助合作，就事件為公眾帶來困擾和影響，我們感到抱歉和遺憾。」他們還強調，對於網上的不實消息感到必須澄清，並保留追究法律責任的權利。「基於事件不牽涉本公司成員，以及涉及他人私隱，我們及後將不會對事件作任何回應，謝謝大家的關心和體諒。」
大婆FaFa預言無彎轉：仲有勁爆嘅事
此事件在社交媒體上引起了熱烈討論，許多網民對於婚姻中的忠誠和私隱問題表達了自己的看法。FaFa 的限時動態中，她透露這已經是第三次發現丈夫的不忠行為，並感到非常無助和崩潰。「我真係好無助好崩潰，當中好多內情我唔敢公開。我忍，尼（呢）次最後一次對你好。再也不見」。事件的發展仍在持續，公眾對於這起婚姻風波的關注仍未消退。
之後大婆FaFa再出story並標註家姐吳冰，指「完全搵唔到你個妹」，指責她「你帶過嚟但又唔理佢三觀不正嘅事實」，最後又透露「仲有勁爆嘅事」預言無彎轉。
小薯茄今年初曾預告有「新幕前」
大婆FaFa爆有人以「新成員」𢱑贊助免費做pt，今年初小薯茄曾預告今年好快會有「新幕前」，有人猜測當時說的就是吳泳。FaFa言詞句句有火：「點解到而家一句sorry都無」、「完全搵唔到你個妹，你帶過嚟，我仲可以？」、「原來你免費係咁嘅形式，點解會發展成咁？」
網民不滿大婆FaFa怪責家姐吳冰：唔好咁X痴線
不過，部份網民不滿大婆FaFa怪責家姐吳冰：「大婆竟然係怪吳冰帶個妹去做Gym…. 好心唔好咁X痴線啦。我介紹咗幾個同事去做Gym，咁我依家咪好X驚？佢地到時唔記得拆餅關唔關我事？一人做事一人當，妳點XX吳泳我無意見。但成年人，唔會吳泳嘅事要家姐吳冰負責囉。」
其他網民亦指：「佢而家俾情緒影響緊，全世界都欠左佢架喇」、「佢個邏輯 應該怪埋個證婚人同律師 比佢地結婚先岩」、「我覺得 遇到咁衝擊既事好難保持邏輯清晰吧」