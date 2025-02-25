小薯茄泳泳｜大婆最後通牒預言「仲有勁爆嘅事」網民：家姐真無辜

大隻健身教練William出軌風波引起廣泛關注，事件的起因是大婆FaFa在社交平台上發布了多個限時動態，指控吳冰（阿冰）的妹妹吳泳介入她的婚姻。花生指數浪接浪，FaFa仲發出通牒叫吳泳及家姐吳冰出面回應！