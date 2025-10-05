小薯茄新成員20歲Anabelle李倩同背景起底 174CM長腿靚女曾拍Edan MV

YouTube頻道「小薯茄」（Pomato）迎來9周年，除了慶祝活動外，更向粉絲們投下震撼彈，宣布有新成員正式加盟！靚女新成員叫做Anabelle李倩同（牙Belle）嘅Gen Z女生，憑藉其174CM的模特兒身高和清純外貌，一登場即成為焦點，網民更火速起底，沒想到她竟與人氣男團MIRROR成員Edan呂爵安合作過，演出經驗十分豐富！