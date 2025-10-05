小薯茄新成員20歲Anabelle李倩同背景起底 174CM長腿靚女曾拍Edan MV
廣告
YouTube頻道「小薯茄」（Pomato）迎來9周年，除了慶祝活動外，更向粉絲們投下震撼彈，宣布有新成員正式加盟！靚女新成員叫做Anabelle李倩同（牙Belle）嘅Gen Z女生，憑藉其174CM的模特兒身高和清純外貌，一登場即成為焦點，網民更火速起底，沒想到她竟與人氣男團MIRROR成員Edan呂爵安合作過，演出經驗十分豐富！
Anabelle李倩同 學歷、身高背景公開
李倩同（牙Belle，英文名Anabelle），2004年出生，是小薯茄於2025年加入的全新女成員，於9周年活動首次亮相，身高174CM，目前修讀環球螢幕演技藝術學士課程，兼具學業和表演實力。
Anabelle李倩同曾拍攝Edan呂爵安、COLLAR MV
她曾多次參與舞台劇演出，具備紮實戲劇經驗，亦有出演Edan呂爵安《ChatMrE》MV及女團COLLAR《Atypical》MV，在後者中飾演學生妹，青春自然的鏡頭表現廣受好評。加入小薯茄後，第一個主要演出為【你收嗲啦】老屎忽，飾演初入職場的新人，形象鮮明，帶來不少討論。
除了演藝表現外，李倩同私下尤其熱愛日本，她經常在社交平台分享到日本旅行的福利照，也不斷努力學習日文，並更新自己在日本旅遊時的見聞和美食推介！belle性格親切活躍，樂於分享校園、生活趣事及拍攝花絮，目前IG有近1.1萬粉絲追蹤。
belle嘅自我介紹：「Hello各位小薯茄！我係Anabelle！大家都可以叫我做牙Belle～❀(*´▽`*)❀係小薯茄新嘅練習生🙌🏻第一次同大家一齊拍嘢真係好開心！是個很有趣的體驗！希望之後都可以同大家一齊拍多啲唔同類型嘅片🤍🫧我會繼續努力！繼續進步！多多指教！」
網民狂讚belle有潛力 「終於有高妹喇」
對於belle加入，網上討論區及社交媒體的反應普遍非常正面。許多網民大讚她外形與實力兼備。不少留言都集中討論她的身高，興奮地表示：「嘩！174CM！小薯茄終於有高妹喇！」、「呢個身高拍劇好好玩，期待同程人富組CP」。同時，她曾任Edan MV女主角的背景也為她加分不少，有網民驚訝地說：「原來佢就係Edan MV個女主角，完全認唔出！」、「睇『老屎忽』條片已經覺得佢做得幾好，期待之後嘅演出！」。
圖片來源：YouTube@小薯茄、[email protected]資料或影片來源：原文刊於新假期