Ivy So自爆童年被嘲豬扒 重提被網民笑「口太大」雲浩影懶理形象嚇親人
Ivy So、雲浩影自揭私下⽣活真實⾯貌
節⽬⼀開始，主持便帶領嘉賓揭開私下⽣活的⾯紗。談到家居環境，Cloud坦⾔⾃⼰並非「極簡主義」愛好者，她笑說：「宜家可能有啲碗碟未洗，有啲衫喺凳上面」，之後就表示不願意洗衫係因為「反正都會著」⽽懶得整理，獲得同為嘉賓Ivy So的認同。
兩⼈亦不諱⾔偶爾因疲憊⽽偷懶洗澡，Ivy So就表示：「有時候出去做Pilates都唔會出好多汗，頭都冇出汗，咁都係唔好沖喇」，Cloud就甚至提到⽤髮膠後，會紮起頭髮睡覺，以免弄髒枕頭。
Ivy So回憶童年被嘲「肥婆」
其中Ivy So在回答粉絲提問「最深刻被追求的經歷」時，坦誠回憶了一段童年時被嘲笑的傷心往事。
主持人程人富和阿J請兩位嘉賓分享被追求的深刻記憶。Ivy So自爆小學六年級的經歷：「小六時有個男生是雙胞胎來的，我喜歡哥哥，但弟弟有一次，我蹲下綁鞋帶，他在後面說了一聲豬扒」，令當時的Ivy深受打擊。
由於雙胞胎兄弟長相一致，這句傷人的話讓Ivy對哥哥的感情也蒙上陰影。這段經歷的影響延續到中一時期。Ivy回憶：「到中一的時候，哥哥私訊我，要不要約出來做甚麼，出來看我踢球。」然而，弟弟的嘲諷仍在她心中揮之不去，她最終選擇不回覆哥哥的邀約：「但我沒有回覆他。」主持人對此感到惋惜，驚呼：「嘩，哥哥很慘，弟弟好壞！」
Ivy So提及網民被嘲：你個口好大
Ivy So認為自己入行後最大的變化是經常質疑和審視自己。她直言：「生活上大小事你都會跟住網民去批評自己，有人話你笑露得太多牙唔靚、你個口好大唔靚，跟住而家就算我真係覺得好好笑，我都要哈哈哈哈咁樣（掩住嘴）笑，我覺得好掛住以前嘅自己。」她不禁質問自己我最真正開心的自己，大家卻不喜歡，無奈地指：「變咗我就會覺得『我係咪都好醜樣呢？』」
Ivy曾想過退團 Cloud用小號反擊酸民
兩⼈分享了事業低⾕的經歷。Ivy回憶在張敬軒紅館演唱會擔任嘉賓時，因表現未如理想⽽被猛烈抨擊，導致情緒崩潰，甚⾄考慮退出COLLAR。經過⼀周半的⾃我隔離，她最終問⾃⼰：「我個陣成日喊到透唔到氣，呢個過程重複咗一個禮拜，到我自己問心係唔係真係打算Quit COLLAR先，唔係嘅話，就出呢個門口先算」，憑獅⼦座的堅強走出陰霾。
Cloud則提及在新秀時期於叱咤樂壇頒獎禮的失利，當時她沉迷閱讀網上負評，經理⼈⼀句「享受當下」點醒她，讓她學會專注當前。她還透露曾⽤⼩號回覆批評，假裝⽀持者為⾃⼰辯護：「唔係啊，佢都OK啊」，展現幽默⼀⾯。
兩女神談理想伴侶 IvySo自爆拍電影底線
被問到理想伴侶，Ivy希望伴侶⾝⾼180厘⽶、具備巨蟹座的體貼特質；Cloud則看重穩重，選擇歌⼿Yan Ting作為理想對象，認為他成熟且會照顧⼈。在主持間的⼆選⼀遊戲中，Ivy選程⼈富因其幽默，Cloud則揀阿J，認為他擅於聆聽。
當談到若未入⾏會做乜時，Cloud就指自己可能會申請⼯作假期簽證，去紐西蘭、澳洲獲美國，又會想學習駕駛⾶機；Ivy So則想成為「⼤胃王YouTuber」，盡情享受美食。至於談到拍電影的底線，Ivy表示：「三點可以露，但情慾唔可以太多」，強調避免過分暴露。