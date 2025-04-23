Ivy So自爆童年被嘲豬扒 重提被網民笑「口太大」雲浩影懶理形象嚇親人

COLLAR成員Ivy So與雲浩影（Cloud）日前接受YouTube頻道「小薯茄」的訪問，兩位女神毫不吝嗇分享私下生活點滴，笑料不斷，形象大解放。兩位不但自爆私下⽣活的真實⾯貌，更為1件事感到自卑！