43歲小飛俠林燕玲復出 任新聞主播 曾低調處理老公疑似出軌事件

前新聞主播「小飛俠」林燕玲趁住2021年的最後一天，在社交網公布新一年大計，從1月1日起，她將會在鳳凰衛視香港台黃金時段晚上7點主持節目《全球新聞報道》，闊別幕前10年的她再出山，雖然43歲已婚生仔，小飛俠風釆依然，觀眾又有眼福喇！