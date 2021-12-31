43歲小飛俠林燕玲復出 任新聞主播 曾低調處理老公疑似出軌事件
文：東方新地 ｜ 圖：[email protected]、小紅書@周依婷
小飛俠 出山重操故業
有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場，所指的是小飛俠林燕玲，她於11年離開now寬頻電視，退出主播之列，先後轉到渣打銀行擔任「認股證銷售副董事」及林建岳旗下的麗新集團任傳訊部副總裁。17年與圈外男友葉浩文結婚，去年4月兒子出世，大家都以為小飛俠唔會再復出，點知世事無絕對。
鳳凰衛視新聞節目大改革
正當不少電視台新聞主播都另謀高就，小飛俠在她的社交網宣布復出，她將會在鳳凰衛視香港台黃金時段晚上7點主持節目《全球新聞報道》，並希望得到大家的支持。消息指鳳凰衛視香港台將於1月1日起進行大改革，以《香港晨報》、《午間快線》、《全球新聞報道》早中晚三個時段，播出1小時的粵語新聞，所以重金禮聘小飛俠出山。對於資歷深厚的小飛俠來說，她一直都有關注香港及世界大事，再次擔任主播應該駕輕就熟。
網民既興奮又期待
43歲凍齡有法美麗如昔
現年43歲的小飛俠，美貌十年如一日，多年來保持住清爽的中短髮，單看外表仍像廿幾歲後生女，去年產子後她一直相夫教子，甚為享受家庭生活，只作有限度的工作，不過每次出席公開活動都令人眼前一亮。
低調處理老公疑似出軌傳聞
小飛俠的圈外老公葉浩文於去年尾被爆與落選港姐兼前同事周依婷（Phoebe）密會，事後林燕玲低調處理，相隔數月後高調晒為老公慶生的蜜照，本以為雨過天睛，點知今年5月林燕玲43歲生日，卻遭人貼街招贈慶，點名指控其夫葉浩文（Krik）疑非法收取回佣及亂搞男女關係﹗
小飛俠老公公司樓下貼滿街招
「小飛俠」林燕玲離開主播行業後，嫁人生仔後繼續有自己的事業，其夫葉浩文去年由金融轉職從事保險。今年小飛俠43歲生日，老公任職的保險公司樓下貼滿街招，街招上寫上「小飛俠5.5生日快樂，我真係恭喜你」，內容主要指控其夫葉浩文，「周圍呃師奶錢返嚟養你，仲喺公司亂搞男女關係，被人影完仲繼續搞」、「好生性，偷食完抹乾淨咀(嘴)先返屋企…不過人哋幫佢落咗個仔」，並提供電話請大家舉報葉浩文的「罪證」。小飛俠回應傳媒時表示已報警求助，其他不便透露。
「小飛俠」老公密會港姐後半年晒慶生照
林燕玲有「小飛俠」之稱，是前無綫新聞主播，17年下嫁金融才俊葉浩文，去年4月誕子，夫妻不時合體放閃，並在社交網分享一家三口溫馨合照，但去年12月卻驚爆林燕玲老公葉浩文，背妻撻著13年落選港姐周依婷（Phoebe）十個多月，即在林燕玲懷胎期間一直過從甚密。林燕玲低調處理，今年生日更高調晒與老公慶生的照片。
「小飛俠」林燕玲結婚4年 去年4月誕子
去年12月卻驚爆林燕玲老公葉浩文暗撻舊同事、13落選港姐周依婷（Phoebe），27歲的周依婷年輕林燕玲十六年，據知葉浩文和Phoebe曾在同一公司工作，去年葉浩文轉新工，但跟舊公司任職接待員的Phoebe仍保持密切關係，葉浩文為跟Phoebe約會，在午膳時間特別過海短敍，撐枱腳後分頭離開，曾在冇人暗巷情不自禁攬攬等親密動作。
小飛俠老公與同事搞曖昩傳遍公司
小飛俠老公葉浩文趁lunch密會Phoebe，平時都盡好老公責任，會接老婆林燕玲收工，然後齊齊返家，表面功夫做到足﹗爆料者指小飛俠老公葉浩文同Phoebe前年1月撻著，當時小飛俠林燕玲懷胎七個月，據知葉浩文和Phoebe撻著後毫不避嫌返工、食晏及放工都孖住一齊，曖昧關係已傳遍公司，故早已令同事看不過眼，欲撕破葉浩文好先生假面具。
小三是富家女熱愛玩小紅書
小三年輕16歲
小飛俠老公的小三周依婷現年27歲，13年選過港姐，但廿強不入，有指她出身富貴，不時一身名牌返工，家位紅山半島，而Phoebe熱愛玩不同社交網，在小紅書、IG、fb及Youtube都開設帳號，介紹自己的美容大法，以及晒名牌包包﹗
林燕玲回應老公出軌表示夫妻會溝通
老公被斷正密會舊同事，傳媒向小飛俠求證時，小飛俠望過老公跟Phoebe密會照後，不知所措唔了一聲後，又指自己趕住去食飯，被問會否向老公了解內情？小飛指兩公婆會溝通，說罷便極速離開。
林燕玲婚前被爆同已婚會計師交往
林燕玲因髮型似小飛俠而有此稱號，先後在無綫及Now新聞台擔任主播，有新聞之花之稱，小飛俠於09年曾被爆出與爆已婚會計師龔耀輝交往，曾被影到到酒店密會，當時林燕玲即被公司停職，有指停職期間仍與男方未斷䌫，後來才告分手，直至17年與拍拖一年多的公融才俊葉浩文結婚。