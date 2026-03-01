《少年法庭》劇情結局回顧｜5大真實事件改編 《正義女神》被指抄襲
《少年法庭》劇情設定震撼人心
《少年法庭》劇情圍繞對少年犯罪「厭惡至極」的法官沈恩錫展開，由金憓秀精湛演繹這個複雜角色。她在金武烈飾演的法官車泰柱協同下，面對各種駭人聽聞的少年犯罪事件，從同儕霸凌到分屍案，每個案件都考驗著她的判決智慧。劇集深入探討未成年犯罪在《少年法》約束下的懲罰與教化問題，透過加害者與被害者的不同心境，呈現波瀾壯闊的情緒轉折，同時對韓國《少年法》現狀提出尖銳質疑。
Netflix《少年法庭》編劇籌備4年深入調查真實案件
《少年法庭》由《她的私生活》導演洪鍾燦執導，編劇金玟錫為處女作品投入驚人心血。金玟錫前後耗費4年時間構思與田野調查，深入了解少年犯罪現狀與相關人員心理狀態，意外發現執法人員、少年犯等認知與媒體報導存在極大差異。這種紮實的前期準備工作，讓劇集呈現出紀錄片般的真實感，觀眾彷彿親身參與審議過程，進而思考韓國《少年法》在執行與審訂上的缺失。
Netflix 觀賞《少年法庭》 ｜官方網頁
鍾澍佳創意見底抄韓劇?! 長文披露《正義女神》創作理念 網民質疑避談抄襲爭議
《正義女神》被指抄韓劇《少年法庭》 3大撞橋位曝光 網民：連演員都抄埋
《少年法庭》女法官沈恩錫痛失愛子成為復仇法官
劇中最震撼的背景設定，是沈恩錫5年前痛失愛子的慘痛經歷。她的兒子被從公寓頂樓拋下的磚頭砸中喪生，肇事者竟正因為年齡太小而逃過法律制裁，這個悲劇徹底改變了沈恩錫的人生軌跡，讓她從普通法官變成對少年犯「厭惡至極」的復仇者。當年的肇事兒童長大後再度犯罪，更堅定了她下重判的決心，這種個人情感與職業操守的衝突，成為全劇最扣人心弦的主線。
《少年法庭》第10集結局劇情埋下第二季伏筆
《少年法庭》第10集結局安排相當巧妙，白成友再度出現在法庭上，臉上多了刺青且表情兇狠，顯示先前的案件並未讓他真正悔改。這個最後情節不僅呼應首集的延和國小學童分屍案，更預留了第二季的劇情伏筆。少年累犯問題、法官判決角度、犯罪案件調查手法，都是這部Netflix高分韓劇持續探討的核心議題，結局的開放性設計讓觀眾對續集充滿期待，不過至今仍未有開拍的消息。
網民熱議抄襲爭議TVB回應成焦點
TVB和優酷合拍的《正義女神》播出後，網民紛紛指出與Netflix《少年法庭》的相似之處，更有「連演員都抄埋」的聲音。有觀眾直言「呢套擺明抄少年法庭」，認為編劇缺乏原創性，只是照搬韓劇橋段。不過亦有支持者認為，法庭劇本身就有固定模式，相似度高屬正常現象。TVB至今未就抄襲指控作出正面回應，但《正義女神》的收視表現仍然不俗，證明觀眾對此類題材確實有需求。
《少年法庭》1至10集分集劇情介紹
• 第1集劇情：延和國小學童分屍案開庭，沈恩錫懷疑真兇是韓睿恩而非白成友，展開調查追捕睿恩到巷子口
• 第2集劇情：睿恩被強制送往少年分類審查院，法庭上與成友互相指控，尹媽媽痛哭要求真相，恩錫提議重判
• 第3集劇情：徐有悧遭父親施暴逃家，泰柱發現她被捲入逃家犯罪集團，恩錫設計保護有悧並揭發徐父暴行
• 第4集劇情：俞賢枝因父親酗酒而詐騙，被送往蔚藍青少年恢復中心，恩錫發現中心負責人女兒雅凜才是真正問題所在
• 第5集劇情：蔚藍中心少女們逃走被迫性交易，瑛娜發現母親根本沒生病而是拋棄她，恩錫處分少女並要求親職教育
• 第6集劇情：聞匡高中爆出舞弊洩題事件，源中部長兒子信宇涉案後車禍重傷，恩錫發現源中企圖掩蓋真相
• 第7集劇情：源中被迫辭職離開法院，17歲郭道皙租車逃避臨檢撞死外送員，新部長羅瑾熙上任引起恩錫震驚
• 第8集劇情：道皙成為植物人，泰柱調查發現他被霸凌真相，外送員吳奎爽死亡後案件移交檢方，恩錫看到仁俊照片暈倒
• 第9集劇情：集體性侵案被害人善雅自殺送醫，恩錫堅持審理仁俊案件，前夫南宮理煥揭露仁俊就是害死他們兒子的兇手
• 第10集劇情：白度炫承認性侵善雅並攻擊恩錫，瑾熙接手案件並在法庭道歉，恩錫通過懲戒委員會，成友再次出庭暗示續集
《少年法庭》劇情：案件真實事件盤點
• 仁川國小女童分屍案：2017年17歲金姓少女勒斃8歲女童並分屍，部分屍塊送給女友當禮物，手段極其殘忍，因未成年僅判20年
• 淑明女子高中試題外流案：2018年教務主任雙胞胎女兒作弊奪雙料第一，被揭發後對記者比中指，引起韓國國民憤怒
• 大田中學生租車竊盜案：2020年未滿14歲的6男2女偷車撞死18歲大學生，因《少年法》保護沒有刑事責任且毫無悔意
• 龍仁公寓拋磚事件：2015年兩名國小學生從頂樓拋磚砸死55歲女子，9歲犯案者不起訴，11歲僅判教化管束
• 仁川女高中生輪姦案：2018及2019年發生相似案件，受害者分別13、14歲，2018年受害者因網路霸凌自殺身亡