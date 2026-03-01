《少年法庭》劇情結局回顧｜5大真實事件改編 《正義女神》被指抄襲

TVB新劇《正義女神》開播後掀起抄襲爭議，網民直指劇集與Netflix韓劇《少年法庭》驚人相似，從選角到劇情設都有相近的地方，令人質疑「擺明抄少年法庭」。究竟這套2022年Netflix獨家原創韓劇有何魅力，能夠成為香港編劇的「參考對象」？《少年法庭》以社會寫實手法描繪韓國司法現狀，短時間內攻佔收看榜冠軍，背後更有5大真實社會事件改編，劇情震撼程度絕對超乎想像。