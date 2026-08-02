中年好聲音4｜尤淑情背景晉級之路及參賽歌單 3子之母實力與網民評價
尤淑情是誰？年齡、職業及家庭背景
尤淑情39歲，職業為美容師，其地域背景在現有資料中有不同寫法。家庭方面，未有公開。參賽前已有工作與人生歷練，亦因此在歌曲選擇和情感表達上，往往能帶出成年人追夢的重量。尤淑情，大馬三子之母，被封為「中4炸彈」，是《中年好聲音4》中以巨肺高音與真情爆發力震撼全場的參賽者。她21歲曾煞停唱歌，歷經產後抑鬱後告別師奶生涯追夢，並成功減磅仍保持充沛氣力。
尤淑情晉級流程：由初賽一路打入10強
由新馬賽區入圍，經首輪、40強及導師分組後，以《我最親愛的》98分奪MVP；其後通過30強、24強、20強及18強，《海闊天空》獲93分直接晉級，再經16強、助力賽及11強打入10強。
尤淑情參賽歌單及代表作
按節目片段及公開報道整理，尤淑情曾演唱：《我最親愛的》、《也許明天》、《太傻》、《海闊天空》、《痛愛》、《如果沒有你》。不同階段的歌單橫跨慢歌、快歌、合唱或個人作品，亦反映其在比賽中嘗試擴闊風格。賽事中多次創下佳績，包括唱《太傻》一口氣連唱30字零換氣奪98分嚇窒全場、獻唱《情人》奪唯一五燈征服周國豐令評審屈服、唱《我最親愛的》奪MVP更觸動肥媽憶亡夫爆喊，以及飆高八度、晒10秒高音演繹《痛愛》令冷血評審都想喊。她亦曾與黃寶欣跳唱Roller場神曲勾起回憶、Rock爆舞台黑絲閃爆造型、挑戰《芳華絕代》揭12年前淵源，即使偶爾改編失準被批或瀕危，仍以強大氣勢與感人故事贏得高分與觀眾認可。
尤淑情唱歌特色與網民評價
巨肺、爆發力及高音穿透力突出，曾兩度取得98分及MVP。《痛愛》的哭腔、顫音與強烈表情被部分評審及網民認為過度，亦有人欣賞其投入，認為是7強之選。
尤淑情Instagram
想追蹤尤淑情的近況，可瀏覽其公開Instagram：@estheryou0729。
尤淑情唱歌片段
以下是指定《中年好聲音4》播放清單內，尤淑情與黃寶欣合唱《I’m Your Friend I’m Your Lover》的官方片段：
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