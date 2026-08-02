中年好聲音4｜尤淑情背景晉級之路及參賽歌單 3子之母實力與網民評價

尤淑情是《中年好聲音4》10強之一。39歲的尤淑情（Esther）現職美容師，其賽區及地域背景在現有資料中有不同寫法，而鮮明聲線令其在比賽中建立辨識度。本文整理其個人背景、晉級流程、已公開歌單、舞台特色和網民討論。