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就是青春｜一文睇曬18位參賽者 炎明熹勁敵加翻版胡鴻鈞硬撼TVB

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近年ViuTV和TVB均透過大型選秀節目發掘新人，開電視亦不甘後人！由前TVB助理總經理（非戲劇製作）余詠珊領軍與香港開電視合作推出全新選秀節目《就是青春》，18位參賽者名單終於出爐！其中洪韻騏（Wincy）被視為炎明熹勁敵，參加過《全民造星3》的「翻版胡鴻鈞」林躍翰（John）均被視為當中大熱，18名參賽者的資料率先睇！

就是青春 余詠珊推出全新選秀節目《就是青春》。
余詠珊推出全新選秀節目《就是青春》。（圖片來源：新假期娛樂）

【1】溫曉晴（Alice） 24歲

24歲的Alice極有文青氣質，她去Cafe品嚐美食，及與朋友出外野餐，書本總會在旁，似乎很享受閱讀。Alice衣著風格簡單，衣著以素色或碎花為主，加上純色tote bag，滿滿青春氣息！

Alice專長：唱歌、結他、打機、化妝、唔瞓覺、無盡嘅胃容量、奶茶食物雷達、自帶氣氛、說不完的話題、不怕苦、不怕酸、加減數好快。

IG：alicec_0324

【2】曾琸庭（Alice） 20歲

20歲的曾琸庭同樣叫Alice，在IG中大騷舞姿，衣著主要以深色黑色為主，配上寬腳底直筒長褲，具個人型格。

Alice專長：跳舞、打棒球、條脷識wave、模仿容祖兒。

IG：alice.tsang.0425

【3】梁樂童（Stephanie） 23歲

23歲梁樂童Stephanie行微日系風，著素色衣著，配冷色調，十分具有「透明感」。Stephanie會上載自己的畫作及跳舞片，興趣廣泛。

Stephanie專長：唱歌、結他、畫畫、食嘢、手指軟到可以做到斷骨咁。

IG：lkk.tung

【4】張鈊貽（Valc）

18歲的張鈊貽Valc是舞林高手，年紀輕輕已有豐富舞台經驗，最近她擔任了張敬軒演講會dancer。

Valc專長：跳舞

IG：valcmonkey

【5】洪韻騏(Wincy) 19歲

19歲的洪韻騏Wincy唱功了得，未比賽就已搶閘有個人作品，主唱《黑金風暴》的宣傳曲《透光》。歌曲在YouTube上架，網民更指Wincy可成《聲夢傳奇》炎明熹的勁敵。

Wincy專長：唱歌、跳舞、畫畫、鋼琴、結他、發呆、影相、兩日唔飲水、食野、長時間煲劇。

IG：hwankeii

【6】余逸暳(Bethia) 19歲

19歲的余逸暳Bethia畢業於拔萃女書院，現就讀香港大學，IG有個人唱歌帳號，內有歌曲cover。

Bethia專長：日瞓15個鐘、平地摔、食嘢好鍾意同衣服分享（漏口）。

IG：yudwai

【7】劉庭君(Midori) 17歲

17歲的劉庭君Midori也是一名唱將，有個人YouTube頻道，cover片段不少。

Midori專長：跳舞、音樂創作、自彈自唱、演戲、魔性笑聲、畫一個鐘眼線、瞓覺當食飯、行半層樓梯就會喘氣。

IG：tinggg0920

【8】林曉蕙(Candice)

林曉蕙Candice是游泳健將，IG亦有cover MC的《記憶棉》，也走型格路線。

Candice專長：游水、彈琴、古箏、1秒變雙眼皮、發呆、背嘢、食過期嘢唔會肚痾、呼拉圈10分鐘。

IG：candiceeelammm

【9】林躍翰(John) 22歲

22歲的林躍翰John有翻版胡鴻鈞之稱，曾經參加過《全民造星III》。

John專長：跳舞、軟筋、整馬卡龍、清潔擔當 (鍾意執嘢)、一啖可以放到好多嘢落口。

IG：yakh27

就是青春 林躍翰John）曾經參加全民造星III
林躍翰（John）曾經參加全民造星III（圖片來源：VIU）

【10】陳心余(WUBA) 17歲

17歲的陳心余IG只有4張相片，應是走型格路線，期望之後有可以貼多幾張。

IG：wuba_ge

【11】阮偉倫(KRIS) 24歲

24歲的阮偉倫Kris走長髮路線，屬香港大學舞蹈學會成員，可謂mirror成員Edan呂爵安的「師弟」。

Kris專長：跳舞、飲嘢快、急口令、吹水、monster hunter 、側手翻 、扭計骰 、打倉頡、揸筷子。

IG：jskris_lun

【12】康志維(Edmond) 27歲

27歲的康志維EdmondIG有大量唱歌片，又參加過《全民造星II》。

Edmond專長是：唱歌、書法、沉思、發呆。

IG：hcww___

就是青春 康志維Edmond 曾經也是全民造星II參賽者
康志維Edmond 曾經也是全民造星II參賽者（圖片來源：VIUTV）

【13】劉睿曦(FELICITY) 15歲

15歲的劉睿曦IG無任何帖文，期待之後的帖文可以令大家多啲認識Felicity。

IG：feli.citylow

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（圖片來源：[email protected]

【14】莫皓俊(Jimmy) 27歲

27歲的莫皓俊Jimmy IG有不少cover片段。

Jimmy專長是：作曲、作詞、唱歌、模仿、配音。

IG：mhcjimmy

【15】余卓謙(Nathaniel) 25歲

25歲的余卓謙Nathaniel是長髮音樂男，IG以音樂片為主，較少個人照。

Nathaniel專長是：鍾意探索、有恆心、必要時可以隱形、失眠。

IG：nathanielyuhim

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（圖片來源：香港開電視提供）

【16】簡文浩(Dorlai) 24歲

24歲的簡文浩Dorlai是一名舞者，做過拉闊音樂會dancer，IG有大量他的跳舞片。

Dorlai專長是：跳舞、食極唔肥。

IG：dddorlai

【17】趙啓嵐(Matt) 13歲

13歲的趙啓嵐Matt之前是TVB小演員，曾在《使徒行者3》飾演林峯兒子。

Matt專長是：演戲、打鼓、跳舞、彈琴、唱歌、講故事、煮嘢食、砌模型、打躲避盤、背書（可以15秒背8句文言文）。

IG：mattjiuhongkong

【18】司徒泆(Haru) 13歲

13歲的司徒泆Haru IG大多都是食物照，甚少自拍。

Haru專長是：講嘢 (由起身到瞓覺不停同人講嘢)、朗誦、口才、觀察力強、捲脷（特別）。
IG：htvharu_yt

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（圖片來源：香港開電視提供）

撰文：東方新地圖片來源：香港開電視提供、參賽者IG資料或影片來源：Stars Music 星演國際、ViuTV

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