就是青春｜一文睇曬18位參賽者 炎明熹勁敵加翻版胡鴻鈞硬撼TVB

近年ViuTV和TVB均透過大型選秀節目發掘新人，開電視亦不甘後人！由前TVB助理總經理（非戲劇製作）余詠珊領軍與香港開電視合作推出全新選秀節目《就是青春》，18位參賽者名單終於出爐！其中洪韻騏（Wincy）被視為炎明熹勁敵，參加過《全民造星3》的「翻版胡鴻鈞」林躍翰（John）均被視為當中大熱，18名參賽者的資料率先睇！