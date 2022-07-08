就是青春｜一文睇曬18位參賽者 炎明熹勁敵加翻版胡鴻鈞硬撼TVB
【1】溫曉晴（Alice） 24歲
24歲的Alice極有文青氣質，她去Cafe品嚐美食，及與朋友出外野餐，書本總會在旁，似乎很享受閱讀。Alice衣著風格簡單，衣著以素色或碎花為主，加上純色tote bag，滿滿青春氣息！
Alice專長：唱歌、結他、打機、化妝、唔瞓覺、無盡嘅胃容量、奶茶食物雷達、自帶氣氛、說不完的話題、不怕苦、不怕酸、加減數好快。
IG：alicec_0324
【2】曾琸庭（Alice） 20歲
20歲的曾琸庭同樣叫Alice，在IG中大騷舞姿，衣著主要以深色黑色為主，配上寬腳底直筒長褲，具個人型格。
Alice專長：跳舞、打棒球、條脷識wave、模仿容祖兒。
【3】梁樂童（Stephanie） 23歲
23歲梁樂童Stephanie行微日系風，著素色衣著，配冷色調，十分具有「透明感」。Stephanie會上載自己的畫作及跳舞片，興趣廣泛。
Stephanie專長：唱歌、結他、畫畫、食嘢、手指軟到可以做到斷骨咁。
IG：lkk.tung
【4】張鈊貽（Valc）
18歲的張鈊貽Valc是舞林高手，年紀輕輕已有豐富舞台經驗，最近她擔任了張敬軒演講會dancer。
Valc專長：跳舞
IG：valcmonkey
【5】洪韻騏(Wincy) 19歲
19歲的洪韻騏Wincy唱功了得，未比賽就已搶閘有個人作品，主唱《黑金風暴》的宣傳曲《透光》。歌曲在YouTube上架，網民更指Wincy可成《聲夢傳奇》炎明熹的勁敵。
Wincy專長：唱歌、跳舞、畫畫、鋼琴、結他、發呆、影相、兩日唔飲水、食野、長時間煲劇。
IG：hwankeii
【6】余逸暳(Bethia) 19歲
19歲的余逸暳Bethia畢業於拔萃女書院，現就讀香港大學，IG有個人唱歌帳號，內有歌曲cover。
Bethia專長：日瞓15個鐘、平地摔、食嘢好鍾意同衣服分享（漏口）。
IG：yudwai
【7】劉庭君(Midori) 17歲
17歲的劉庭君Midori也是一名唱將，有個人YouTube頻道，cover片段不少。
Midori專長：跳舞、音樂創作、自彈自唱、演戲、魔性笑聲、畫一個鐘眼線、瞓覺當食飯、行半層樓梯就會喘氣。
IG：tinggg0920
【8】林曉蕙(Candice)
林曉蕙Candice是游泳健將，IG亦有cover MC的《記憶棉》，也走型格路線。
Candice專長：游水、彈琴、古箏、1秒變雙眼皮、發呆、背嘢、食過期嘢唔會肚痾、呼拉圈10分鐘。
【9】林躍翰(John) 22歲
22歲的林躍翰John有翻版胡鴻鈞之稱，曾經參加過《全民造星III》。
John專長：跳舞、軟筋、整馬卡龍、清潔擔當 (鍾意執嘢)、一啖可以放到好多嘢落口。
IG：yakh27
【10】陳心余(WUBA) 17歲
17歲的陳心余IG只有4張相片，應是走型格路線，期望之後有可以貼多幾張。
IG：wuba_ge
【11】阮偉倫(KRIS) 24歲
24歲的阮偉倫Kris走長髮路線，屬香港大學舞蹈學會成員，可謂mirror成員Edan呂爵安的「師弟」。
Kris專長：跳舞、飲嘢快、急口令、吹水、monster hunter 、側手翻 、扭計骰 、打倉頡、揸筷子。
IG：jskris_lun
【12】康志維(Edmond) 27歲
27歲的康志維EdmondIG有大量唱歌片，又參加過《全民造星II》。
Edmond專長是：唱歌、書法、沉思、發呆。
IG：hcww___
【13】劉睿曦(FELICITY) 15歲
15歲的劉睿曦IG無任何帖文，期待之後的帖文可以令大家多啲認識Felicity。
IG：feli.citylow
【14】莫皓俊(Jimmy) 27歲
27歲的莫皓俊Jimmy IG有不少cover片段。
Jimmy專長是：作曲、作詞、唱歌、模仿、配音。
IG：mhcjimmy
【15】余卓謙(Nathaniel) 25歲
25歲的余卓謙Nathaniel是長髮音樂男，IG以音樂片為主，較少個人照。
Nathaniel專長是：鍾意探索、有恆心、必要時可以隱形、失眠。
【16】簡文浩(Dorlai) 24歲
24歲的簡文浩Dorlai是一名舞者，做過拉闊音樂會dancer，IG有大量他的跳舞片。
Dorlai專長是：跳舞、食極唔肥。
IG：dddorlai
【17】趙啓嵐(Matt) 13歲
13歲的趙啓嵐Matt之前是TVB小演員，曾在《使徒行者3》飾演林峯兒子。
Matt專長是：演戲、打鼓、跳舞、彈琴、唱歌、講故事、煮嘢食、砌模型、打躲避盤、背書（可以15秒背8句文言文）。
【18】司徒泆(Haru) 13歲
13歲的司徒泆Haru IG大多都是食物照，甚少自拍。
Haru專長是：講嘢 (由起身到瞓覺不停同人講嘢)、朗誦、口才、觀察力強、捲脷（特別）。
IG：htvharu_yt
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