尹光演唱會｜5位女神級嘉賓勁搶鏡 「大馬女神」Miko快閃香港

尹光的紅館騷《尹光Wan K.宇宙巡邏演唱會》嘉賓陣容非常鼎盛，多位當紅YouTuber包括JFFT、試當真和小薯茄等人都有上台獻唱。雖然已年過70，但「光B」依然魅力非凡，更邀請到5位女神級嘉賓，非常有「艷福」！