尹光演唱會｜5位女神級嘉賓勁搶鏡 「大馬女神」Miko快閃香港
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尹光的紅館騷《尹光Wan K.宇宙巡邏演唱會》嘉賓陣容非常鼎盛，多位當紅YouTuber包括JFFT、試當真和小薯茄等人都有上台獻唱。雖然已年過70，但「光B」依然魅力非凡，更邀請到5位女神級嘉賓，非常有「艷福」！
連詩雅、蝦頭帶埋尹光孫女齊上台
連詩雅和蝦頭以嘉賓身份登場，蝦頭身穿一身閃片綠色短裙，而連詩雅就以牛仔露肩上衣配牛仔褲，造型非常復古。2人連同尹光合唱完《鐵血丹心》之後，更帶埋尹光兒子和孫女上台，2父女亦特意秘密回港捧尹光場，三代同台上紅館，場面非常溫馨。尹光家人下台後，2人便緊接唱出《失戀》一曲。
嘉盈孖JFFT做嘉賓 露肚上衣超吸睛
人氣女神KOL之一的嘉盈，與JFFT一起做嘉賓，5人與尹光一齊合唱《數毛毛》，High爆全場。雖然嘉盈並沒有大騷傲人上圍，但就以露肚上衣上陣，若隱若現同樣誘人。不過就有網民指嘉盈不太適合復古風，當晚妝容未免顯得有點老土！
阿慈@試當真服裝最突出 透視緊身衫超殺食
試當真的Ernest、阿慈和狼少亦有上台獻唱，齊齊合唱《重炮豪》和《一個黐膠線的少年》。阿慈的造型可謂5位嘉賓中最為突出，阿慈身穿一件緊身透視裝，盡顯傲人上圍！阿慈演唱會過後都在IG分享昨晚造型，睇嚟佢本人都好滿意！
「大馬女神」Miko Wong快閃香港做嘉賓
就連「大馬女神」Miko Wong都有份做嘉賓，仲同大家一起大合唱《雪姑七友》，令全場年輕觀眾睇到超興奮。Miko Wong在演唱會過後於社交平台分享收拾行李的照片，原來女神特意為演唱會快閃香港，做完尹光演唱會嘉賓之後，就要趕飛歐洲工作。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：IG@mikowong、IG@ngaionchi_kathy、東方新地