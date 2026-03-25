徐冬冬尹子維歷8年波折終完婚 世紀婚禮煞停 改於「椰樹」辦晚宴答謝粉絲
世紀婚禮突然煞停改家庭聚餐
徐冬冬早前已在抖音公開婚紗照，正式宣布婚期定於2026年2月26日，地點選在她的家鄉哈爾濱。然而，就在婚禮籌備進入最後階段時，女方至親長輩病情突然惡化，令這對情侶面臨人生重大抉擇。面對長輩在生死邊緣掙扎，徐冬冬與家人商議後，兩人於1月底發出緊急聲明，毅然決定煞停鋪張的籌備工作，選擇全心全意陪伴家人度過難關。最終兩人在家人見證下，以簡單的家庭聚餐形式低調完成了結婚儀式。
徐冬冬正式報喜宣布完婚
直至日前（3月23日），徐冬冬終於在社交平台上發布兩人的婚紗照，正式向大眾宣布這個天大喜訊。她表示雙方已經成家，並在家人見證下低調完成了結婚儀式。雖然未能如期舉行盛大婚禮，但兩人對於能夠在最重要的時刻陪伴家人，都感到這個決定是正確的。這個突如其來的變化，反而讓這段感情顯得更加珍貴和成熟。
椰樹答謝宴結合尹子維演唱會
為彌補未有公開舉辦盛大婚禮的遺憾，徐冬冬透露目前正在認真籌備小型的粉絲答謝宴。她計畫今年率先在娘家「椰樹」舉辦一場結合尹子維小型演唱會形式的答謝宴，活動僅邀請真心支持他們的粉絲參與，讓大家在輕鬆熱鬧的氛圍中免費聚餐與欣賞音樂。這個創意十足的安排，不但體現了徐冬冬對椰樹品牌的深厚感情，更展現了兩人對粉絲的真摯感謝。
兩場答謝會回饋粉絲支持
除了在「椰樹」的答謝宴外，徐冬冬更透露他們亦計畫在另一座城市舉辦第二場純粉絲答謝會，以實際行動回饋網民多年來對這段感情的關注與鼓勵。這個貼心的安排，充分展現了兩人對粉絲的重視和感激之情。對於一路見證他們愛情路的支持者來說，能夠參與這樣的聚會，相信會是一個難忘的回憶。
八年情路歷經分分合合
回顧兩人的感情歷程，可謂充滿戲劇性轉折。徐冬冬與尹子維因合作電影《合約男女》而擦出愛火，自2018年公開戀情後，曾傳出當街爭執及男方夜會女星等負面新聞。徐冬冬更一度因壓力患上暴食症，體重飆升至63kg。雖然尹子維曾以3卡鑽戒求婚成功，但兩人於2019年、2022年多次分分合合，令不少粉絲為之惋惜。
尹子維追妻火葬場終成功
分手後，尹子維在社交平台上展開了被網民戲稱為「追妻火葬場」的瘋狂追求攻勢，頻頻發布痴情文章苦勸舊愛。這份堅持最終打動了徐冬冬，兩人在2023年正式復合，並於2024年訂婚。如今這段感情終於開花結果，網民紛紛送上祝福，並感嘆男方在復合後對這段關係更為珍視，證明了真愛能夠戰勝一切困難。
網民祝福新人修成正果
消息傳出後，網民紛紛留言祝福這對新人：「終於等到你們修成正果！」、「尹子維的堅持真的很感人」、「徐冬冬選擇陪伴家人很有愛」、「椰樹答謝宴太有創意了」。也有粉絲表示期待能夠參與答謝宴：「希望能夠參加椰樹的聚會」、「想聽尹子維現場唱歌」、「這樣的答謝方式很貼心」。大部分網民都對兩人的決定給予正面評價，認為他們在關鍵時刻展現的家庭觀念值得讚賞。