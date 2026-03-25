徐冬冬尹子維歷8年波折終完婚 世紀婚禮煞停 改於「椰樹」辦晚宴答謝粉絲

現年50歲的尹子維與36歲內地女星徐冬冬這段經歷8年風雨的愛情長跑，終於在今年3月修成正果！兩人原定2月26日在哈爾濱舉行盛大婚禮，卻因女方長輩突發重病而緊急煞停，改為低調家庭聚餐完成終身大事。不過最令粉絲驚喜的是，徐冬冬宣布將在「椰樹」為支持者舉辦免費答謝宴，回饋多年來的關注與鼓勵。