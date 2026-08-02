中年好聲音4｜尹景順背景大馬女聲晉級之路及參賽歌單 勢必入7強
尹景順是誰？年齡、職業及家庭背景
尹景順35歲，職業為駐場歌手，來自或具馬來西亞背景。家庭方面，未有公開。參賽前已有工作與人生歷練，亦因此在歌曲選擇和情感表達上，往往能帶出成年人追夢的重量。尹景順被封為「東方不敗」與「大馬周深」，是《中年好聲音4》中憑獨特「女聲」唱腔殺入12強、克服自卑參賽的參賽者。
尹景順晉級流程：由初賽一路打入10強
由新馬賽區入圍，首輪及70強以王菲作品展示「女歌男唱」特色並獲5燈；其後通過40強、導師分組、30強、24強及20強，18強以悼念婆婆的演出獲93分，再經16強、助力賽及11強打入10強。《我不難過》獲96分。他多次以雌雄難辨的靚聲與真情演繹震撼全場，包括與王馨平黑白雙煞原Key合唱《別問我是誰》再奪MVP、唱《我不難過》奪96分全場最高分令肥媽感動落淚、演繹《阿嬤的話》悼亡婆奪93分全晚最高分並爆金句令全場淚崩，以及獻唱《身騎白馬》與《愛與痛的邊緣》兩度勇奪五燈，更與評審谷婭溦重逢揭13年前戰友淵源。他亦曾扮醉唱《夕陽醉》、與黃博合唱《人間》奪95分被讚去到仙境、以妖味十足演繹《情深緣淺》「偷走原唱隻歌」，即使偶爾收起技巧自爆不敢釋放感情或扁嘴扭計遭訓，仍以仙氣嗓音與感人故事征服評審與觀眾。
尹景順參賽歌單及代表作
按節目片段及公開報道整理，尹景順曾演唱：《愛與痛的邊緣》、《夢中人／Dreams》、《人間》、《我不難過》、《別問我是誰》。不同階段的歌單橫跨慢歌、快歌、合唱或個人作品，亦反映其在比賽中嘗試擴闊風格。
尹景順唱歌特色與網民評價
清亮高音與雌雄莫辨的聲線極具辨識度，真假音及長氣控制備受留意。有網民挑釁後，他回覆「可以不要看我」，被少數人批評低EQ，但更多留言認為回應克制；網上大家都認為佢可以入到7強名單。
尹景順Instagram
想追蹤尹景順的近況，可瀏覽其公開Instagram：@eu.gene.wks。
尹景順唱歌片段
以下是指定《中年好聲音4》播放清單內，尹景順與王馨平合唱《別問我是誰》的官方片段：
尹景順《中年好聲音4》比賽晉級過程 ：
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