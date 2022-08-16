尾二一屆口罩小姐｜佳麗起底 西童體態出眾網民秒認出 勁舞21號IG曝光
《尾二一屆口罩小姐》首集5大出位佳麗
《尾二一屆口罩小姐》昨日播出第一集，首集登場的佳麗之中，有人體態出眾，有人唱歌、打鼓、棟篤笑總之為入圍出盡法寶。第一集有5位佳麗非常突出，兼且被眼利網民認出連IG都搵埋，即睇搵到「真身」的佳麗！
目前5位已被起底佳麗：
021號佳麗 [email protected]
021號佳麗名為Suki，IG名whl.jpg，佢一出場就話自己好想做幕前所以參賽，仲喺台上大跳勁舞充滿力量。而且佢仲識得評判之一YouTuber藍仔頭。Suki本身跳開舞，仲有個跳舞團體S.Jewelous HK跳K Pop為主，而且仲係網店模特兒。
曾為「熊仔頭」拍過片：
032號佳麗 [email protected]
032號佳麗尹嘉裕kakawan，身形嬌小的她在自我介紹時話自己係演員，不過係「萬年學生妹」，參賽係想嘗試其他方面演出。kakawan平時仲會拍cover歌下歌，難怪佢首次登場就唱歌啦。
043號佳麗 [email protected]_lam
043號佳麗Lila Lam，今年29歲，身高179cm，報稱係金融策劃員。身形高䠷的她一出場已經與其他年輕參賽者有不同感覺，原來有做模特兒工作，喺自己IG都有post過自己做模得兒的資料，又曾於2019年參選Miss World（環球小姐），不過40強止步。雖然佢嘅才藝表現係講棟篤笑有啲冷場，不過評判之一強尼欣賞佢落力背稿，最後都俾佢入圍。
073號佳麗 [email protected]_venus
073號佳麗，IG名chupo_venus，雖然樣子順眼，不過呢自我介紹時竟然講爛gag係咁「哈哈哈」，當然冇得留低。不過除罩一刻發現係靚女，所以網民即刻起底。Venus資料報稱係花藝師，讀過浸大BBA同演藝學院，IG除咗post靚相仲會唱下cover。
060號佳麗 [email protected]
06號佳麗其實就係網紅西童，眼利網民認出其出眾體態，再加埋節目所示的「福利」肯定她是西童。不過佢自我介紹時表演射橡筋，無厘頭的行為令佢出局，令肥仔＠ERROR大感失望。不過有網民質疑，ViuTV是否已寫好劇本，事後用其他名目將她拉回節目。西童了網紅身份之外仲百足咁多爪，開設服裝品牌網店，做打碟DJ又做紋身學徒等等。西童的網店主打女性休閒服及泳衣，她更親身做生招牌，又上過ViuTV節目《戀講嘢》做嘉賓，相信唔使多介紹。
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