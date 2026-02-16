東張西望｜甘詠寧追查漏水案中案 樓上做錯一事引大批消防到場
小西灣居屋驚現「鹹水滴漏」奇案！獨居婆婆Lydia的洗衣房鋁窗嚴重損壞，《東張》主持甘詠寧陪同專家檢測後竟發現滲漏的不是普通清水，而是含有高濃度尿液成分的鹹水，濕度更高達99.9%！管理處收到投訴後一直冷處理，樓上住戶互相推卸責任，更令人震驚的是，疑似源頭的12樓單位竟然正在出售，還被發現未經批准改動去水喉，甚至懷疑鑿穿煤氣喉引來消防員到場！這宗離奇滲水案背後到底隱藏什麼秘密？
獨居長者單位滲漏 專家揭驚人真相
獨居長者Lydia數年前發現洗衣房的鋁窗無故損壞，天花亦有水漬，惟向管理處求助後一直未獲妥善跟進。由於問題持續惡化，她只好求助於《東張西望》。節目組請來樓宇滲水檢測專家賴達明到場，發現窗框濕度竟高達99.9%。專家指出，滲漏源頭並非雨水，更驚人的是，樣本化驗後證實是含有高濃度尿液成分的鹹水！調查矛頭直指樓上單位。11樓業主同樣是受害者，其單位相同位置的損壞情況比Lydia家更為嚴重，顯示滲水源頭應來自更高樓層。當攝製隊追查至12樓時，發現該單位正搭棚維修，並曾改動去水喉管。更可疑的是，該單位正在市場上放售，其地產經紀在得知節目組介入後，行為顯得相當緊張。然而，無論是業主或管理處，對12樓單位的改建是否獲批等問題，均未有正面回覆。法律意見指出，若管理處在接獲投訴後未有妥善跟進及保存紀錄，可能被視為失職，事主有權循民事追討索償。
案情升級！疑鑿穿煤氣喉 消防到場
正當滲水問題陷入僵局，案情突然升級。上星期，兩位業主再通知《東張西望》，指12樓D單位未經批准維修，懷疑鑿穿煤氣喉，大批消防員到場，之後警方不准地產經紀和裝修師傅再到單位。事件發展至此，已不單純是滲水問題，更涉及樓宇安全，情況相當嚴重。網民對此事反應熱烈，有人表示「樓上漏水，真係要提早留意。追幾層都要」，亦有人批評「管理處不負責任」，更有網民幽默地說「水為財⋯⋯哈哈哈」。
網民鼓勵甘詠寧：唔使緊張，加油！
除了案情本身曲折離奇，今集負責採訪的甘詠寧（甘甘）亦成為網民的討論焦點。身為《東張》新面孔，有眼利的觀眾似乎察覺到甘甘在處理複雜案情時表現略帶緊張，留言道：「主持好緊張喎！」不過，大部分網民都紛紛為甘甘留言打氣：「原來今日係甘甘」、「甘甘唔使緊張，加油」，並認為她的加入是「東張新人，新一年，節目新景象」，對她在鏡頭前的努力表示肯定，期待她日後更亮眼的表現。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期