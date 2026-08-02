40歲屯門娜娜著比堅尼同囝囝嬉水 激凸身材意外曝露這部位惹議
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40歲KOL「屯門娜娜」董幸兒日前帶同仔仔前往室內水上樂園玩樂並在社交平台分享火辣嬉水影片。她換上一套性感深色泳衣大騷極其豐滿上圍瞬間吸引網民目光。不過大眾焦點最後卻全部落在她身上另一個部位。
屯門娜娜董幸兒著蝴蝶比堅尼激凸
董幸兒日前在個人社交平台發佈了一段與兒子到室內水上樂園嬉水短片大方展現其極其不科學身形。從畫面中可見她特意換上一套藍黑色蝴蝶圖案比堅尼泳衣毫不吝嗇地大曬豐滿上圍。自從成為人母後她上圍似乎迎來再度升級單薄泳衣布料根本無法完全遮擋其傲人身材瞬間成為全場焦點並在網絡上引發熱烈討論。
董幸兒大膽分享影片無懼外界抨擊
面對這段極具視覺衝擊力影片在網上掀起熱議董幸兒至今未有就外界針對她身材評論作出任何官方回應。她一向毫不吝惜展現自己天生賦予火辣身形目前依然繼續專心經營個人社交平台並專注發展KOL事業。她完全無懼外界對她生育後肚皮出現鬆弛現象指指點點繼續在網上大方分享與家人溫馨時光。
董幸兒下嫁迪康轉型做賢妻良母
回顧董幸兒背景她早年因在屯門公園賣唱而為人熟知後來政府於2020年7月實施《遊樂場地規例》後她便積極尋求事業轉型。她曾一度報名挑戰歌唱節目《中年好聲音》舞台可惜最終難逃被淘汰命運。直到2023年她正式宣佈與丈夫迪康步入婚姻殿堂並順利誕下一子從此疊埋心水做賢妻良母專注於家庭生活。
網民熱烈討論水上樂園惹火泳衣片段
影片曝光後隨即在各大社交群組引發廣泛討論大批網民紛紛針對那套藍黑色蝴蝶圖案比堅尼發表意見。不少人留言直指「身上的布根本遮不住豐滿上圍」認為畫面極其吸睛。但亦有另一派網民將目光緊緊放在她腹部位置直言「同仔仔嬉水露肚腩煞風景」指出即使上圍再豐滿也難以掩蓋生育後肚皮明顯鬆弛客觀事實。
資料或影片來源：原文刊於新假期