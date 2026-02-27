屯門娜娜溫泉比堅尼照火辣依舊 婚後與Happy伯關係生變引猜測
辣媽魅力無法擋！「屯門娜娜」董幸兒婚後首度大晒溫泉比堅尼照，火辣身材完全無減退跡象，更與老公兒子溫馨入鏡展現幸福家庭生活。不過自從結婚生子後，她與昔日狂迷「Happy伯」的關係卻出現微妙變化，兩人現況成謎引發網民熱議。這位曾經轟動屯門公園的性感女神，如今轉型為人妻人母，但出位風格依然不改，最新溫泉照再次證明她的魅力指數絲毫未減。
屯門娜娜溫泉照火辣依舊
從屯門娜娜最新分享的溫泉照可見，已為人母的她穿上性感比堅尼，毫不吝嗇地展示其姣好身材。照片中她身材依然火辣，腹部、胸前及大腿的紋身亦相當搶鏡，完全看不出生育後的痕跡。其中一張溫馨合照更是她與染了一頭金髮的老公抱著兒子的幸福時刻，一家三口樂也融融的畫面令人羨慕。這次家庭旅行明顯讓屯門娜娜心情大好，她在溫泉或泳池中展現自信笑容，證明婚後生活相當美滿。
南昆山雲頂站打卡溫馨滿分
另一組照片中，屯門娜娜穿著黃灰間條的貼身套裝，在「南昆山雲頂站」打卡留念。她更騎上懷舊的「涼粉豆腐花」三輪車，身旁的嬰兒車裡躺著熟睡的兒子，場面溫馨得令人動容。即使已為人母，屯門娜娜的舉手投足依然充滿自信，不改昔日大膽本色。這次外遊明顯是精心安排的家庭時光，從照片可見她對母親角色適應良好，同時保持著自己獨特的個人風格。
Happy伯關係生變引猜測
值得注意的是，自從屯門娜娜結婚生子後，她與昔日狂迷「Happy伯」的關係出現了微妙變化。雖然2023年屯門娜娜結婚時Happy伯有到場祝賀，證明兩人當時關係良好，但2024年屯門娜娜兒子舉行百日宴時，卻未見Happy伯現身。更令人關注的是，屯門娜娜曾直言與Happy伯已沒有聯絡，未知對方近況如何。這個轉變讓不少關注兩人關係的網民感到意外，畢竟Happy伯曾是屯門娜娜最忠實的支持者之一。
圖片來源：ig@nananananana0125、Facebook@真.屯門友、YouTube@Momo Baby、影片截圖、網上圖片、ig＠nananananana0125資料或影片來源：原文刊於新假期