40歲屯門娜娜生日低胸熱褲晒幸福 網民關心Happy伯神秘消失
廣告
40歲屯門娜娜董幸兒25日迎來生日，在社交平台大晒一家三口溫馨慶祝照片，依然保持標誌性低胸熱褲造型「波濤洶湧」！不過網民除了送上祝福外，更關心當年與她貼身熱舞爆紅的Happy伯近況，發現這位忠心粉絲已經消失多時，連娜娜兒子百日宴都缺席，兩人關係似乎已漸行漸遠。
屯門娜娜40歲生日晒幸福 低胸熱褲依舊搶鏡
屯門娜娜董幸兒昨日在Instagram發文慶祝踏入40歲，分享了一家三口溫馨慶生的照片。照片中可見桌上擺放著精美生日蛋糕，上面寫著「娜娜生日快樂」字樣，溫馨氛圍濃厚。她與丈夫頭靠頭依偎，懷抱兒子一起露出燦爛笑容，其樂融融的畫面讓人感受到滿滿幸福感。值得注意的是，即使已為人母，屯門娜娜依然保持她標誌性的大膽衣著風格，當日穿著低胸熱褲，與早年在屯門公園表演時的形象如出一轍。
網民關心Happy伯下落 忠心粉絲神秘消失
網民紛紛為這位曾經的話題女王送上生日祝福，不少人更留意到她兒子與父親的相似度。然而，更多網民關心的是當年與娜娜一起爆紅的Happy伯近況。有網民看見娜娜如今幸福美滿，笑言Happy伯「輸得心服口服」，但同時不禁好奇這位忠心追隨者的去向。回想當年，屯門娜娜正是因為與粉絲Happy伯在屯門公園的貼身舞蹈影片而一夜成名，引起廣泛關注，更開啟了她的演藝機會。
Happy伯缺席百日宴 兩人關係生變
早些年，Happy伯對娜娜可謂忠心耿耿，甚至參加了她2023年初的婚禮，親眼見證這位素人偶像踏入婚姻殿堂。然而，時移世易，當屯門娜娜於2024年底誕下兒子並舉辦百日宴時，Happy伯卻未有現身參與這個重要時刻。這個明顯的缺席令外界猜測，兩人的關係似乎早已漸行漸遠。
娜娜轉型成功人妻 擺脫爭議過幸福生活
如今的屯門娜娜已完全步入人生新階段，以家庭為重心，成功擺脫昔日的爭議與話題，過著相對低調而幸福的生活。從她不時在社交平台分享的照片可見，她經常帶著兒子外出，展現慈母光輝，與早年在公園中表演的形象形成鮮明對比。雖然她仍然保持大膽的衣著風格，但重心明顯已轉移到家庭生活上，成為一位幸福的人妻和慈愛的母親。
圖片來源：IG@nananananana0125、YouTube@Momo Baby、Facebook@真.屯門友資料或影片來源：原文刊於新假期