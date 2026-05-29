屯門校長新加坡爆粗辱罵保安 事隔一周拍片拭淚道歉請辭 同辭任分區委員會及關愛隊

屯門新會商會中學校長李卓興在新加坡率領交流團期間，因停車問題與當地保安爆發口角並以粗口辱罵對方，影片曝光後事件持續發酵近一周。今日他終於拍片鞠躬道歉，並向校董會遞交辭職信，其間更一度拭淚啜泣，場面令人意外。