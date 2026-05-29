屯門校長新加坡爆粗辱罵保安 事隔一周拍片拭淚道歉請辭 同辭任分區委員會及關愛隊
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屯門新會商會中學校長李卓興在新加坡率領交流團期間，因停車問題與當地保安爆發口角並以粗口辱罵對方，影片曝光後事件持續發酵近一周。今日他終於拍片鞠躬道歉，並向校董會遞交辭職信，其間更一度拭淚啜泣，場面令人意外。
李卓興拍片致歉一度啜泣呼籲學生以他為戒
李卓興今日接受傳媒訪問時，正式就事件向全港市民及新加坡相關人士鞠躬道歉。他在片段中承認作為校長本應以身作則，不論任何情況均應保持冷靜和克制，「但係好可惜我自己做唔到」，表示將會深刻反省。他又特別向學生喊話，「唔好學我」，強調在任何時候都要盡力保持冷靜，用理性方式解決問題，不要因一時衝動而說出令自己後悔的說話，「以我為戒。」
校董會兩日內開會決定是否接納辭職
李卓興今日已向校董會遞交辭職信，表明將配合教育局及校董會一切調查及安排。他同時辭去屯門西北分區委員會委員及屯門新景關愛隊隊員職務，民政事務總署確認已收到其辭任通知。該校校董、立法會前議員黃俊碩回應傳媒查詢時表示，校董會已收到辭職信，預計未來兩日會開會商討，包括是否接納其辭職。
新加坡報章連續兩日頭版報道校長爆粗事件
事件發生於上周五下午，李卓興率領遊學團到新加坡期間，在裕廊戰備軍協俱樂部外因停車問題與當地保安口角，期間以粗口辱罵對方，更一度扮鬼臉及做出挑釁手勢。據悉涉事保安稱當時正值幼稚園放學時間，要求旅遊巴改泊別處但遭拒絕。事件經影片曝光後，當地報章連續兩日以頭版報道，指校長當著學生面前說粗口，在新加坡社會引起廣泛關注。
學生感錯愕憂校譽受損難以彌補
消息傳出後，有學生對校長辭職感到錯愕。有中三學生表示，「他平常對學生都挺好，他這樣下台，我以為他會回來。他直接下台，可能顯得他很真誠。」亦有中五學生認為，「他為自己行為負責，自己都知錯，算是給全港市民、新加坡或我們學校的人有一個交代。」但該名學生同時擔憂，「畢竟為學校的校譽帶來一些傷害或破壞，我覺得這些很難彌補。因為學校是公立學校，需要收生才能運作，我覺得很難彌補這件事。」
資料或影片來源：原文刊於新假期