東張西望｜何沛珈追訪屯門鑿穿天花 隨時冧落嚟！苦主每日心驚膽顫

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東張西望》早前報導屯門一個私人住宅單位天花被樓上鑿穿大窿，事件曝光後引起廣泛關注，屋宇署更向樓上單位發出恢復原狀命令。然而一個半月過去，主持何沛珈與攝製隊跟進受害業主C小姐的廁所天花大窿仍未正式修補，樓上僅用四條木條砌成井字架，以鐵線吊住一塊木板作臨時保護措施。C小姐每日聽到樓上動靜都心驚膽顫，擔心樓板隨時倒塌，生活極度不便，而樓上業主的處理態度更令她感到無奈無助。

鐵線吊木板臨時遮蓋 C小姐憂樓板倒塌

最新影片及照片顯示，樓上單位地台用四條木條砌成井字形狀，再以鐵線吊住樓下的一塊木板來遮蓋大窿。C小姐指出，木板本身有一定重量，加上鋼筋鏽蝕、石屎碳化，樓板存在倒塌風險。她擔心表示「如果萬一樓上倒塌，連塊木板都會一齊冧落嚟」。由於安全隱患，C小姐每日都要等樓上靜下來才敢使用廁所，生活極度不便，形容自己「好無奈好無助，好多嘢自己安排唔到，一直係度等」。

樓上業主消極回應 一個半月仍無具體方案

C小姐曾多次向樓上業主及裝修師傅查詢維修進度，對方僅回覆「每個禮拜、大概兩禮拜都會通知我」，但一個半月過去仍未有具體維修方案。更令C小姐不滿的是，樓上從未主動聯絡她，她形容「樣樣都係好似你唔講佢唔理咁樣」。面對如此消極的處理態度，C小姐只能被動等待，無法主導自己的生活安排，每日在擔憂中度過。

專家解釋工程複雜需時 屬一級小型工程

香港樓宇安全學會會長何鉅業解釋，該天花損毀嚴重，約70%樓板需要移除，並需重新鋪設鋼筋。工程屬一級小型工程，需由訂明建築專業人士設計施工方案，開工前7日提交文件給屋宇署備案，完工後14日內報署監督。施工期間需清除老化樓板、重舖鋼筋及水泥，總需時約1至1.5個月。何會長強調，上下層單位廁所屬同一施工空間，工人需進出C小姐單位，會造成極大不便，「樓上整唔關樓下事」並非事實，一旦樓板倒塌後果嚴重。因屋宇署向樓上發出恢復原狀命令，主體修補費用理論上由樓上負責，但假天花、燈具等裝修費用仍需C小姐自行承擔。

網民狠批樓上不負責任 擔心安全問題

事件在網上引起熱烈討論，網民紛紛批評樓上業主的處理態度。有網民直言「樓上根本唔想整，同埋個師傅流流哋都唔識點搞，樓下業主真係慘，都冇人幫到你」，亦有人擔心安全問題，留言「隨時刷刷吓牙成塊木板跌落嚟壓死你喎」。部分網民更諷刺臨時保護措施，表示「木板都得，避孕套都得啦」，反映對樓上敷衍態度的不滿。另有網民指出「拖哂成個半月……都係等」，認為相關部門處理效率有待改善。

屯門 天花鑿穿 《東張西望》早前報導屯門一個私人住宅單位天花被樓上鑿穿大窿。（圖片來源：TVB）
東張西望》早前報導屯門一個私人住宅單位天花被樓上鑿穿大窿。（圖片來源：TVB）
屯門 天花鑿穿 主持何沛珈與攝製隊跟進受害業主C小姐的廁所天花大窿，仍未正式修補。（圖片來源：TVB）
主持何沛珈與攝製隊跟進受害業主C小姐的廁所天花大窿，仍未正式修補。（圖片來源：TVB）
屯門 天花鑿穿 樓上業主的處理態度更令事主感到無奈無助。（圖片來源：TVB）
樓上業主的處理態度更令事主感到無奈無助。（圖片來源：TVB）
屯門 天花鑿穿 事主向樓上交涉，遭遇不禮貌對待！（圖片來源：TVB）
事主向樓上交涉，遭遇不禮貌對待！（圖片來源：TVB）
屯門 天花鑿穿 樓上單位地台用四條木條砌成井字形狀，再以鐵綫吊住樓下的一塊木板，用來遮蓋大窿。（圖片來源：TVB）
樓上單位地台用四條木條砌成井字形狀，再以鐵綫吊住樓下的一塊木板，用來遮蓋大窿。（圖片來源：TVB）
屯門 天花鑿穿 鐵綫吊木板，業主C小姐憂安全隱患！（圖片來源：TVB）
鐵綫吊木板，業主C小姐憂安全隱患！（圖片來源：TVB）
屯門 天花鑿穿 樓上僅用四條木條砌成井字架，以鐵線吊住一塊木板作臨時保護措施。（圖片來源：TVB）
樓上僅用四條木條砌成井字架，以鐵線吊住一塊木板作臨時保護措施。（圖片來源：TVB）
屯門 天花鑿穿 C小姐每日聽到樓上動靜都心驚膽顫，擔心樓板隨時倒塌。（圖片來源：TVB）
C小姐每日聽到樓上動靜都心驚膽顫，擔心樓板隨時倒塌。（圖片來源：TVB）
屯門 天花鑿穿 香港樓宇安全學會會長何鉅業向解釋，該天花損毀嚴重，約70%樓板需移除，並需重新鋪設鋼筋。（圖片來源：TVB）
香港樓宇安全學會會長何鉅業向解釋，該天花損毀嚴重，約70%樓板需移除，並需重新鋪設鋼筋。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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