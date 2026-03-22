東張西望｜何沛珈追訪屯門鑿穿天花 隨時冧落嚟！苦主每日心驚膽顫
鐵線吊木板臨時遮蓋 C小姐憂樓板倒塌
最新影片及照片顯示，樓上單位地台用四條木條砌成井字形狀，再以鐵線吊住樓下的一塊木板來遮蓋大窿。C小姐指出，木板本身有一定重量，加上鋼筋鏽蝕、石屎碳化，樓板存在倒塌風險。她擔心表示「如果萬一樓上倒塌，連塊木板都會一齊冧落嚟」。由於安全隱患，C小姐每日都要等樓上靜下來才敢使用廁所，生活極度不便，形容自己「好無奈好無助，好多嘢自己安排唔到，一直係度等」。
樓上業主消極回應 一個半月仍無具體方案
C小姐曾多次向樓上業主及裝修師傅查詢維修進度，對方僅回覆「每個禮拜、大概兩禮拜都會通知我」，但一個半月過去仍未有具體維修方案。更令C小姐不滿的是，樓上從未主動聯絡她，她形容「樣樣都係好似你唔講佢唔理咁樣」。面對如此消極的處理態度，C小姐只能被動等待，無法主導自己的生活安排，每日在擔憂中度過。
專家解釋工程複雜需時 屬一級小型工程
香港樓宇安全學會會長何鉅業解釋，該天花損毀嚴重，約70%樓板需要移除，並需重新鋪設鋼筋。工程屬一級小型工程，需由訂明建築專業人士設計施工方案，開工前7日提交文件給屋宇署備案，完工後14日內報署監督。施工期間需清除老化樓板、重舖鋼筋及水泥，總需時約1至1.5個月。何會長強調，上下層單位廁所屬同一施工空間，工人需進出C小姐單位，會造成極大不便，「樓上整唔關樓下事」並非事實，一旦樓板倒塌後果嚴重。因屋宇署向樓上發出恢復原狀命令，主體修補費用理論上由樓上負責，但假天花、燈具等裝修費用仍需C小姐自行承擔。
網民狠批樓上不負責任 擔心安全問題
事件在網上引起熱烈討論，網民紛紛批評樓上業主的處理態度。有網民直言「樓上根本唔想整，同埋個師傅流流哋都唔識點搞，樓下業主真係慘，都冇人幫到你」，亦有人擔心安全問題，留言「隨時刷刷吓牙成塊木板跌落嚟壓死你喎」。部分網民更諷刺臨時保護措施，表示「木板都得，避孕套都得啦」，反映對樓上敷衍態度的不滿。另有網民指出「拖哂成個半月……都係等」，認為相關部門處理效率有待改善。