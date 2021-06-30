女網友谷胸演奏「屯馬開通真的很興奮」 獲粉絲封「屯馬琴操姑娘」
文：東方新地 ｜圖：nicoleleung_hk IG、TVB截圖、now新聞台截圖
屯馬琴操姑娘
屯馬開通真的很興奮！港鐵屯馬綫6月27日早上全綫通車，有唔少市民專程乘搭頭班車見證屯馬綫開通的歷史時刻。當日接受訪問的羅先生，以英格蘭民謠《綠袖子》的調子，唱出「屯馬開通真的很興奮」，影片瞬間紅遍網絡，獲一眾網民合力編製成不同版本。近日一位女網友Nicole Leung亦加入抽水行列，在IG表示「小妹都忍唔住屯馬埋一份」，谷胸配熱褲上陣，用鋼琴彈奏《綠袖子》，別有一番風味，更獲網友封做「屯馬琴操姑娘」。
谷胸露兩手
其實番查Nicole Leung嘅IG，原來佢係一位鋼琴愛好者，平日喜愛喺IG以緊身低胸裝露兩手，不定時表演琴技同網友分享，所以一向有一班忠實粉絲支持。今次Nicole Leung只係着緊身衫配熱褲彈奏《綠袖子》，就有唔少粉絲表示太過保守，紛紛留言話：「今日太多布了」、「今次少咗條事業線，所以你彈得冇咁好」、「條線呢？」等等，但亦有網友留言表現雀躍：「睇你彈琴真的很興奮」及「想同你一齊坐屯馬線」，睇嚟屯馬開通大家都很興奮。
網民編製不同版本抽水
屯馬開通真的很興奮！港鐵屯馬綫6月27日早上全綫通車，成為全港最長的鐵路綫。一班「鐵路迷」凌晨守候「特別頭班車」，鐵路迷在鏡頭前難掩內心亢奮，接受記者採訪時高歌一曲，原曲採自英格蘭民謠《綠袖子》（Greensleeves）的洗腦神曲 《屯馬開通真的很興奮》半日間立即獲一眾網民合力編製成不同版本，保證爆笑：
最知名的羅先生，在鏡頭前發表自己撰寫的主題曲：
「這句歌詞我自己想的，屯馬開通真的很興奮，就是這樣了，可以形容我此刻的心情。」
1. 網民二創《屯馬開通真的很興奮》Autotune完整版 —
為了表達對鐵路迷羅先生的尊敬，網民極速二創及完成這首洗腦神曲：
《屯馬開通真的很興奮》— 羅先生 Arranged and Edited by Daniel Lau
歌詞： 屯馬開通真的很興奮 屯馬開通～
很興奮 屯馬開通真的很興奮 屯馬開通～
屯馬開通 開通真的很興奮 屯馬開通～
很興奮 開通真的很興奮
屯馬開通～屯馬開通
由於原曲不但係英國民謠《綠袖子》（Greensleeves），亦係香港DSE聆聽公開試的背景音樂，早已成為數百萬考生的集體回憶，所以大家都樂於為此洗腦金曲完成不同版本！
2.狼少改篇《屯馬開通真的很悲憤》
資深二創公路歌狼少也來湊熱鬧：
鐵路迷對小弟而言只係一種可愛，
但作為大西北人對屯馬線背後嘅隱憂⋯⋯
就真係只能套用羅先生嘅講法：「就係咁樣囉！歌詞我自己諗嘅～」
狼少歌詞：屯馬開通真的很興奮
站數多變相係怕迫壞人
屯馬開通真的很興奮
其實慳幾秒路程勁老襯
一等等咗十二年
要等車費跌就要等廿年
一等等咗十二年
最怕一陣訊號成日百變
屯馬開通真的很興奮
要去九龍城係有啲啲近
屯馬開通真的很興奮
但我一諗到焗暈就無癮
3.狼少續作《屯馬開通真的很悲憤》
作完一首還未夠，狼少趁屯馬線開通翌日遇上黑雨「水舞間」再抒發感受：
狼少歌詞：紅雨轉黑真的很興奮
去啟德變相係去水舞陣
紅雨轉黑真的很興奮
貌似新港鐵站其實不堪
先生本身好興奮
但佢一有雨就會好頭痕
今鋪真心無得瞓
要去拖乾笪地然後再瞓
一起好即刻面臨
暴雨水浸似冇買雞拜神
一灘清水照頭淋
係要將興奮換成做冷震
4.屯馬開通真的很興奮 – (原曲: 綠袖子) 改編歌詞: 羅先生, 薑檸樂
《屯馬開通真的很興奮》 原曲: 綠袖子 改編歌詞: 羅先生, 薑檸樂
屯馬開通真的很興奮 要作返首歌盡訴心情
夜半半夜一班鐵路迷 集結於黨鐵未能受控制
一點開始不睡眠 為咗呢班車又洗乜睡眠
等~等~等超過十年
自佢一出世便期待這次
屯馬開通真的很興奮 就以一首歌熱爆新聞
大叫好癲一班鐵路迷 集結於黨鐵便尋獲快慰
5. 屯馬開通真的很興奮 x 熊熊兒童合唱團版本：
6. 屯馬線一鏡直落無限Loop版本 ：
由屯門坐到去烏溪沙，全程聽住羅先生的金曲：
https://www.youtube.com/watch?v=k8YriUgVF5k