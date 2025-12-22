崔碧珈拒認愛後首現身 做一事疑為避開「大隻Rocky」慘遭網民追問

37歲性感女神崔碧珈與58歲「大隻Rocky」鄭健樂的父女戀緋聞雖然已經澄清，但最新動態卻暗示兩人關係可能比想像中更加微妙。昨日冬至，崔碧珈在社交網分享健身照時，眼尖網民發現她疑似已經悄悄轉換健身室，刻意避開與Rocky的任何接觸機會，這個舉動立即引發外界無限猜測。