崔碧珈拒認愛後首現身 做一事疑為避開「大隻Rocky」慘遭網民追問
崔碧珈冬至曬火辣身材引網民追問
昨日冬至當天，崔碧珈在社交網分享一張健身照片，相中她戴上口罩和cap帽，身穿小背心運動服，大曬豐滿上圍和纖腰，身形相當fit爆。她在留言中寫道「祝大家冬至快樂！運動完可以同屋企人食餐好」，看似平常的健身分享，卻意外成為網民關注焦點。有網民直接在留言區追問「Rocky仲有冇做你教練？」，這個敏感問題讓崔碧珈選擇保持沉默，完全沒有作出任何回應。
健身室背景曝光疑似轉場避開Rocky
雖然崔碧珈沒有正面回應網民的提問，但眼尖的網民從她背後的健身器材和地板顏色進行分析，發現環境與之前在Rocky健身室的照片明顯不同。多位網民都推測崔碧珈已經換了另一間健身室做gym，這個轉變時機相當耐人尋味，正好發生在兩人澄清關係之後不久。從健身器材的款式和整體環境佈置來看，新的健身室明顯與Rocky的場地有著明顯差異，似乎印證了外界的猜測。
緋聞澄清後首度健身動態引關注
回顧早前的緋聞風波，崔碧珈曾接受訪問時澄清與Rocky只是好朋友關係，強調因為去Rocky的健身室做gym而認識。被派「好人卡」的Rocky亦公開澄清與崔碧珈只是朋友，更強調兩人「絕未有過任何親密和親暱行為」，才為這段轟動一時的父女戀緋聞畫上句號。然而，崔碧珈這次疑似轉換健身室的舉動，卻讓外界開始重新審視兩人之間的真實關係。
網民熱議背後真相眾說紛紜
崔碧珈轉換健身室的消息在網上引起熱烈討論，網民紛紛留言猜測背後原因。有網民認為「可能真係想避開尷尬啦」，亦有人質疑「如果真係朋友點解要避開？」更有網民直接表示「呢個舉動好明顯啦，肯定有嘢」。
Rocky承認社交平台操作失誤引發軒然大波
鄭健樂在長文中詳細解釋了事件的始末，原來一切都源於他對社交平台功能的不熟悉。他透露，上星期五與崔碧珈一起運動後共進晚餐，兩人談得相當投契，令他覺得彼此之間「有機會發展」。當晚回家後心情澎湃的他，想要正式追求崔碧珈並給她一個驚喜，於是在沒有徵求對方同意的情況下，擅自將自己Facebook的感情狀態改成「與崔碧珈戀愛中」。豈料他以為私人帳號不會被外人看到，也誤以為感情狀態必須對方確認才會公開顯示，結果崔碧珈未確認但狀態仍然顯示出來，變成所有人都看到，事件迅速發酵成為全城熱話。
崔碧珈拒認戀情後再玩Facebook狀態引猜測
事件發生後，崔碧珈在12月14日出席活動時親自澄清，強調自己仍然單身，並「落閘」表示與Rocky只是「好好好好好嘅朋友」，語氣相當明確地劃清界線。然而，到了前日12月15日，她又在Facebook把自己的感情狀況改成「與前女經理人交往中」，更留言「我哋正式一齊咗啦」，令事件再度升級引起更多猜測。其後她在昨日補充解釋，指Facebook的感情狀態其實毋須雙方確認，似乎暗示大家不要過度解讀這些社交平台上的狀態更新。這一連串的操作令網民更加摸不著頭腦，紛紛猜測她的真實意圖。
兩人僅認識一星期無親密行為強調只是朋友
Rocky在長文中特別澄清，兩人目前只是「好好好好朋友」，仍在互相了解階段，認識時間只有一星期，沒有任何親密行為。他透露兩人其實只是上星期在健身堂第一次真正見面，之後一共上了兩堂訓練課程。上星期五崔碧珈在社交平台貼出兩人的運動合照並tag他，之後還請他吃飯，飯後兩人各自回家，完全沒有進一步發展。他強調自己只是被當晚的愉快氣氛感染，才會衝動地想要給對方驚喜，結果弄巧成拙造成現在的尷尬局面。
Rocky自責太大意令崔碧珈承受不必要壓力
在長文中，Rocky多次表達對崔碧珈的歉意，承認自己的魯莽行為令對方承受了不必要的壓力和外界關注。他大讚崔碧珈是個勤力、上進、值得欣賞的女生，強調自己完全沒有惡意，只是想表達認真追求的態度。他自責太大意，不熟悉社交平台的運作機制，以為私人帳號的狀態更新不會被外人看到，結果造成外界誤會兩人已經正式交往。Rocky表示這完全不是他的本意，他只是想給崔碧珈一個浪漫的驚喜，沒想到會演變成全城關注的娛樂新聞。
網民反應兩極化有人同情有人質疑動機
事件曝光後，網民反應相當兩極化。有網民同情Rocky的遭遇，認為他只是不熟悉社交平台操作才會鬧出烏龍，「佢都係想追女仔啫，點知搞成咁」、「男人衝動啲都正常，起碼佢肯出嚟澄清」。不過也有網民質疑他的動機，認為整件事可能是炒作，「咁啱得咁橋？真係信佢先奇」、「兩個都係公眾人物，邊有咁單純」。部分網民更關注崔碧珈的反應，認為她之後在Facebook玩弄感情狀態的行為同樣令人費解，「佢哋兩個都好奇怪，一個亂改status，一個又玩嘢」。
Rocky高調認愛反被打臉網民安慰心痛
這段閃電戀情讓大家「食花生」，不少網民質疑Facebook的感情狀況更新需要另一方確認，認為崔碧珈應是早已知情。面對質疑，崔碧珈12月15日就來一次實測，將自己的Facebook情感狀況更改為與前經理人「交往中」，並寫道「我哋正式一齊咗啦」。之後她更發文解釋稱Facebook的感情狀況設置無需雙方確認，「可能大家真係唔識得玩Facebook，Facebook係唔需要對方確認，都可以tag到對方做戀愛關係，然後share喺自己個News feed度，唔信你自己試吓。我就啱啱試咗tag我前經理人Audrey，係佢唔知道嘅情況下都post咗係我News feed啦！Surprise。」這番話明顯是在暗指Rocky的一廂情願行為。