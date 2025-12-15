崔碧珈否認與年長21年「大隻Rocky」父女戀強調單身 事後男方一行為更顯可憐

37歲崔碧珈與58歲的「大隻Rocky」鄭健樂早前在社交平台公開戀情，引起全城熱議。不過事隔一日，崔碧珈14日出席慈善演唱會記者會時，面對傳媒追問戀情卻態度大轉彎，多次強調二人只是「好好好好好嘅朋友」，更透露自己是「瞓醒先知道呢件事」，令外界猜測這段閃電戀情是否出現變數。