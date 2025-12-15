崔碧珈否認與年長21年「大隻Rocky」父女戀強調單身 事後男方一行為更顯可憐
崔碧珈瞓醒先知被公開戀情
崔碧珈坦言自己是睡醒後才知道鄭健樂在社交平台公開二人關係。她表示私人事情一向低調，沒想過要公開任何事情，「我係瞓醒先知道呢件事，咁就⋯⋯點講呢？呢個我唔答佢嗰邊啲嘢。」當被問及有否因關係被公開而生氣時，崔碧珈選擇不正面回應，只是多次強調希望私人生活保持低調。她解釋二人是在11月她從英國回港後才認識，因為要準備音樂會排練所以找鄭健樂做健身教練。
崔碧珈稱鄭健樂係最高分男人
雖然對被公開戀情感到意外，但崔碧珈對鄭健樂仍是讚不絕口。她形容對方是「認識的人當中最高分的男人」，更大讚他是顧家男人，「佢係顧家男人，好難得，又會湊小朋友，咩事都會以小朋友行先。」崔碧珈表示很欣賞鄭健樂的為人直接和單純，認為他可能是「開心得滯」才會在社交平台公開關係。她又透露鄭健樂不懂講甜言蜜語，但會用行動表達關心，「例如佢會買咗飯畀你，事前唔會同你講好多廢話，直接叫我食。」
11月相識12月撻着進展神速
崔碧珈透露二人是在11月她從英國回港後才認識，短短一個月就被公開戀情，進展之快令人咋舌。當被問及為何進展得這麼快時，她坦言覺得二人很啱傾，「男未婚女末嫁，單身又係成年人，覺得冇乜所謂。」不過她強調現時二人關係是「非常好好好朋友」，需要時間深入了解，「私人事兩個人知就得！」對於會否介意當後母，崔碧珈表示沒想到這麼長遠，但自己喜歡小朋友因此不介意，「鍾意一個人唔會理對方任何狀況，最重要係三觀適合。」
Rocky沒有回應
被派檸檬的Rocky目前沒有回應，但在facebook默默repost曬女方的「單身聲明」報導，不少網民都留言安慰：「型男 唔好咁傷心」、「加油Rocky」、「Rocky哥望落似長期腦空白一片」
網民質疑Rocky條件不配
網民對這段戀情反應兩極，有人質疑鄭健樂的經濟條件，「Rocky冇錢，就嚟搭兩蚊車，carry唔到條女」、「一齊健下身就咁心急網上曬公開關係⋯⋯邊有女咁大愛咁包容呀 已經唔講有冇錢 要做後母照顧埋小朋友 同埋大廿一歲喎」。亦有網民認為鄭健樂「四肢發達頭腦簡單」，回憶他曾在遊戲節目中表現不佳。不過崔碧珈反駁外界對鄭健樂的質疑，強調「大家誤以為她很富有」，直言對方才是超級筍盤、鑽石王老五，絕對是禾稈冚珍珠。