崔碧珈正式報案追究「大隻Rocky」刑事責任 公司嚴正聲明已向警方舉報
Rocky公開對話截圖引發法律風波
事件源於4月初Rocky接受訪問時，為證明自己並非「痴漢」，主動公開與崔碧珈的WhatsApp對話截圖，聲稱二人曾維持兩個月戀情。此舉令崔碧珈極度不滿，她隨即在IG限時動態連續發布多個有關「起底」及「侵犯私隱」的法律條文，暗示將採取法律行動。高影娛樂在聲明中嚴厲譴責Rocky「多次主動惡意利用私人通訊內容進行非法披露」，並指其行為「斷章取義、虛構及歪曲事實」，導致公眾產生誤解並引發大規模網絡欺凌。
崔碧珈公司正式啟動刑事報案程序
高影娛樂在聲明中透露，已完成相關證據的公證與存檔，相關舉報編號已由律師記錄在案。公司強調，未經同意披露私人資料涉嫌觸犯刑事「起底」罪行，一經定罪可處監禁及留有案底。聲明更特別提及Rocky目前正處於破產期，警告其若試圖透過惡意炒作行為獲取商業利益，將同步向破產管理處舉報其違反破產條例的行為，可能導致破產期被大幅延長。
Rocky回應稱未收律師信工作無影響
面對崔碧珈方面的法律行動，Rocky接受訪問時表示：「我冇收到佢律師信，擔心都冇用，事件冇影響工作。」他的輕鬆回應與崔碧珈方面的嚴厲態度形成強烈對比。高影娛樂在聲明中明確表示，「破產」身份並不代表可以規避刑事或民事法律責任，更非無賴者逃避法律責任的藉口，奉勸Rocky莫存僥倖心理。
網民熱議雙方各執一詞真相難明
事件在網上引起熱烈討論，網民對雙方的說法各有支持。有網民認為Rocky公開私人對話確實不當，「就算真係拍過拖都唔應該公開人哋私人訊息」。但亦有聲音質疑崔碧珈的動機，「如果真係冇嘢點解要搞到咁大陣仗」。不少網民關注事件的後續發展，「睇下法庭點判，真相就會大白」。崔碧珈方面已表明往後將不再就此事作任何回應，一切交由法律嚴正處理。
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