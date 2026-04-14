崔碧珈正式報案追究「大隻Rocky」刑事責任 公司嚴正聲明已向警方舉報

37歲崔碧珈與58歲「大隻Rocky」鄭健樂的羅生門事件再度升級，崔碧珈所屬公司高影娛樂今日發出嚴正聲明，正式向香港警務處及個人資料私隱專員公署舉報Rocky涉嫌刑事侵權行為。聲明中雖未點名，但矛頭直指Rocky近月多次公開私人通訊內容，並指其行為已達到不能容忍的限度。事件發展至此，雙方的糾紛正式進入法律程序。