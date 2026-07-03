38歲崔碧珈摩納哥深V慶生　走出父女戀風波後身份大逆轉

38歲崔碧珈籌備近四年的首屆高影國際電影節終於在摩納哥圓滿落幕，她隨即換上深V粉紅長裙補祝生日，性感造型震撼網民眼球。經歷去年與59歲前港男鄭健樂的「父女戀」羅生門風波後，這位昔日性感演員已徹底蛻變為商界女強人，交出的成績單令人刮目相看。