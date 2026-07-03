38歲崔碧珈摩納哥深V慶生 走出父女戀風波後身份大逆轉
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38歲崔碧珈籌備近四年的首屆高影國際電影節終於在摩納哥圓滿落幕，她隨即換上深V粉紅長裙補祝生日，性感造型震撼網民眼球。經歷去年與59歲前港男鄭健樂的「父女戀」羅生門風波後，這位昔日性感演員已徹底蛻變為商界女強人，交出的成績單令人刮目相看。
崔碧珈摩納哥補祝生日深V造型盡顯自信
崔碧珈近日在社交平台分享於摩納哥慶生的照片，只見她身穿一襲粉紅色掛頸長裙，胸前超深V剪裁配合腰間蕾絲拼接設計，手捧生日蛋糕笑容燦爛。她透露因為忙於籌備電影節，上月生日根本無暇慶祝，直至活動圓滿結束才終於有時間換上裙子為自己補祝一番。她感性發文表示：「今年經歷咗好多無法想像嘅風雨同無奈，但感激沿路無條件相信和支持我嘅團隊。」並許願母親身體健康、事業一切順利。
高影國際電影節籌備四年終在摩納哥舉行
崔碧珈近年成功從幕前轉型幕後，創立娛樂公司「高影娛樂」，更一手策劃首屆「高影國際電影節（GSIFF）」。整個項目由構思到落地歷時接近四年，過程中充滿汗水與淚水，最終選址摩納哥舉辦並順利完成。從昔日以性感形象示人的演員，到如今能夠獨力統籌國際級電影節的企業家，崔碧珈的轉型之路可謂相當成功，展現出更成熟自信的一面。
去年與大隻Rocky爆發父女戀羅生門曾引用法律條文警告
回顧去年，崔碧珈與59歲前港男鄭健樂Rocky驚爆相差21歲的「父女戀」緋聞，當時鄭健樂單方面在社交平台公開合照及戀情，令事件迅速發酵成為全城熱話。崔碧珈隨即強硬否認，更公開斥責對方「搵過其他目標繼續裝單純」，甚至引用法律條文作出警告，態度決絕令這段羅生門迅速告終。事件當時引起極大迴響，不少人質疑整件事是否炒作，亦有人同情崔碧珈被迫捲入風波。
網民讚崔碧珈成功翻身質疑當初羅生門是踏腳石
崔碧珈的華麗轉身引來網民熱議，不少人大讚她「真正靠實力翻身」、「由花瓶變女強人，呢個轉變好勵志」。亦有網民翻舊帳提起去年的羅生門風波，留言「當初嗰件事搞到咁大，而家睇返佢發展得幾好喎」、「證明女人唔靠男人一樣得」。不過亦有人質疑「會唔會當初嗰單嘢反而幫佢提升咗知名度」、「搞電影節都要有人脈同資金，想知背後有冇金主」。無論如何，崔碧珈用行動證明自己已經徹底走出陰霾，將所有精力投放在事業版圖之上。
資料或影片來源：原文刊於新假期