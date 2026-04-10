崔碧珈華麗晚裝回應戀情風波 隻字不提Rocky暗指「誇大虛構」 網民一面倒狠批

37歲性感女神崔碧珈與58歲大隻Rocky鄭健樂的父女戀風波持續發酵，男方早前公開愛的證據力證「崔樂戀」真實存在，更透露女方因難抵輿論壓力主動提分手。事隔4天，崔碧珈終於現身回應，一身華麗晚裝配巨鑽盡現富家千金氣派，但長文中隻字不提Rocky名字，更暗示對方誇大虛構親密情節。網民熱議背後真相究竟如何。