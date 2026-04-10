崔碧珈華麗晚裝回應戀情風波 隻字不提Rocky暗指「誇大虛構」 網民一面倒狠批
崔碧珈公主式登場撰長文回應
崔碧珈在IG Story上載黑白短片，身穿性感華麗晚裝配上巨型閃鑽，在兩名外籍工作人員協助下整理裝容，似乎正準備出場活動。她表明不想事情無限發酵，所以選擇在社交網統一回應，強調這是首次亦是最後一次。崔碧珈在長文中寫道：「對於近日在我完全不知情下，再次被單方面披露並誇大甚至描繪了一些虛構的私人親密情節，一而再被動地再次過度解讀私人舊事，因我已在數月前完整交代，這次決定不再作任何解釋也不願為了辯解而展示任何證據。」
Rocky堅稱無誇大親密情節仍未死心
Rocky今日短訊回覆傳媒時透露，他與崔碧珈已由IG聯絡升級至WhatsApp互通。對於被指「單方面披露並誇大甚至描繪了一些虛構的私人親密情節」，Rocky堅定地否認：「絕對無！」他表示現正努力再次追求崔碧珈，盼愛火重燃，更說：「我已經講咗好多說話，亦都表明心跡，睇吓佢會唔會有嘢想講、表明態度，可能將來我哋會舊愛重燃。」問到復合機會有多大，他回應：「隨緣。」
崔樂戀情始末兩個月分手收場
Rocky早前接受訪問時公開愛的證據，包括二人甜蜜短訊對話截圖，證明與崔碧珈真的曾經相戀兩個月。截圖顯示崔碧珈主動要求在12月12日確立戀人關係，更稱呼Rocky做「baby」，二人互相「Love」充滿粉紅泡泡。Rocky更透露二人有結婚主題曲，他曾口花花說：「我當然係同你結婚！如果你願意❤️」可惜女方最終因難抵輿論壓力及疑自己被人整蠱而主動提出分手。
網民一面倒支持Rocky狠批崔碧珈
網民看完崔碧珈的回應後一面倒支持Rocky，有人留言：「收皮啦，我地都撐Rocky哥」、「出得post一係承認一係否認，係否認仲可以反告对方。當寫一大堆文字係去解釋吾再交代乜乜乜專注自己等等，更加此地無銀」。亦有網民直指：「條女很清楚收兵好過嫁人」、「用X完ROCKY仔未呀」、「默認收兵？？？」更有人質疑崔碧珈的作品：「你有咩作品比人關注😳」不過仍有少數網民為二人打氣：「希望你哋快啲好番🥹」