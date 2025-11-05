《愛回家》56歲「劉德華」崔錦棠竟是運動猛將｜曾奪亞洲第七 晚年復出真相超感人？

王牌處境劇《愛‧回家之開心速遞》近日播出「全運會篇」，劇中飾演隱世高手「Andy劉德華」的56歲崔錦棠，原來戲外是個真真正正的運動猛將！現實中的他曾是三項鐵人港隊代表，個人排名更高踞全亞洲第七，今年更在世界壯年運動會勇奪亞軍。年過半百依然在賽場拼搏，崔錦棠親自剖白背後原因，究竟是甚麼信念支撐著他？