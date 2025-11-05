《愛回家》56歲「劉德華」崔錦棠竟是運動猛將｜曾奪亞洲第七 晚年復出真相超感人？
王牌處境劇《愛‧回家之開心速遞》近日播出「全運會篇」，劇中飾演隱世高手「Andy劉德華」的56歲崔錦棠，原來戲外是個真真正正的運動猛將！現實中的他曾是三項鐵人港隊代表，個人排名更高踞全亞洲第七，今年更在世界壯年運動會勇奪亞軍。年過半百依然在賽場拼搏，崔錦棠親自剖白背後原因，究竟是甚麼信念支撐著他？
《愛回家》全運會篇 崔錦棠本色出演隱世高手
《愛‧回家》本周播出一小時「全運會篇」，在日前播出的「接龍全運會」中，劇情講述「潮生」袁文傑與「送水輝」許家傑力爭三項鐵人賽冠軍，豈料中途殺出由崔錦棠飾演的隱世高手「Andy」，輕易擊敗二人。其後龍力蓮（林淑敏飾）重金禮聘Andy成為送水輝的特訓教練，而潮生亦威脅Andy為自己加操，讓他順理成章成為兩人的師父。不少觀眾驚訝劇中角色設定與崔錦棠的真實背景不謀而合，原來編劇特意將他的真實經歷寫入劇本，讓他可以「本色出演」，完美展現其驚人運動細胞。
崔錦棠親揭復出真相 「想做兒子Role Model」
現年56歲的崔錦棠，坦言年過半百仍堅持「復出」參賽，全為了兩個兒子。他接受訪問時剖白背後感人真相，希望能成為兒子的榜樣，不希望他們錯過發掘運動天份的黃金時期。崔錦棠感性表示：「我希望可以做到佢哋 Role Model，唔想佢哋好似我細個咁冇正式訓練，到將來發覺有天份（先 pick up 番）就太遲。」沒想到一復出參賽，轉眼就超過十年。他又感恩能參與「全運會篇」拍攝，並大讚拍檔許家傑及袁文傑非常專業，透露事前特意陪同未踩過公路單車的袁文傑一同練習，確保拍攝順利。
崔錦棠運動史大回帶 曾膺亞洲第七！
翻查崔錦棠的運動史，其履歷絕對是運動員的頂尖水平！他除了精通田徑、游泳、足球、單車及滾軸溜冰外，在三項鐵人項目上的成就最為人津津樂道。1988年，他首次參加「全港青少年三項鐵人錦標賽」便一舉奪得亞軍，翌年開始代表香港出戰世界各地賽事。1992年，他更勇奪「亞洲三項鐵人錦標賽」隊際銀牌，其後連續5年代表香港出賽，個人排名最高曾攀升至全亞洲第七，實力非凡！退役後他轉任教練，藝人何沛珈、何泳芍亦是他的學生。近年他亦積極參與壯年組賽事，並於今年在台灣舉行的「雙北世界壯年運動會」男子400米跨欄勇奪亞軍，證明寶刀未老。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期