巨塔之后 ｜劉佩玥繼女樂珈嘉大起底！Moon慘遭寸爆 戲外關係大逆轉

TVB熱播劇《巨塔之后》劇情愈趨緊張，昨晚一集焦點就落在劉佩玥（Moon）與繼女樂珈嘉的激烈對手戲上！劇中樂珈嘉飾演的叛逆少女句句寸爆「繼母」劉佩玥，搞到對方勁頭痛，兩母女關係勢成水火。不過，令人意想不到的是，兩人戲外關係竟出現180度大逆轉。