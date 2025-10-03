巨塔之后 ｜劉佩玥繼女樂珈嘉大起底！Moon慘遭寸爆 戲外關係大逆轉
巨塔之后繼女樂珈嘉當面挑機
在昨晚播出的《巨塔之后》中，文以珈（劉佩玥飾）的繼女王海淳（樂珈嘉飾）對其恨之入骨，完全當對方耳邊風。當以珈在丈夫王啟聰（蕭正楠飾）離世後表示要好好照顧她時，海淳竟冷言相對：「其實你無責任，你唔使」。其後兩人因升學問題再次爆發衝突，海淳堅持要去韓國讀化妝，完全無視以珈希望她先在英國完成大學學位的建議，更直接拋下一句「唔該你唔好煩住我」，叛逆行為讓觀眾看得咬牙切齒，兩人的僵硬關係表露無遺。
樂珈嘉自爆私下最愛嗲劉佩玥
雖然劇中樂珈嘉要不停串爆「繼母」劉佩玥，但她受訪時透露，因為私下與劉佩玥非常熟絡，所以演起戲來毫無難度，反而覺得很好玩。她笑言：「不過我私下唔會串佢，我最鍾意嗲佢，阿Moon好錫我， 平時開工都會買嘢食畀我，我又會成日去佢間房一齊食嘢傾角色同傾心事，當我覺得自己做得唔好嘅時候 ，佢都會同我檢討。」可見兩人戲外感情深厚，與劇中水火不容的關係形成極大對比。
劉佩玥戲假情真認樂珈嘉做契女
兩人的好感情不僅止於此，樂珈嘉更自爆二人因為太投契，已經正式上契。她分享了成為契女的有趣過程：「阿Moon嗰排成日話想生個好似我咁叻嘅女，之後我就話咁不如你契我做契女，就係咁樣契咗，所以我依家都會叫佢做媽咪。」這段從劇中繼母女，延伸到現實中的契母女緣份，實在是相當溫馨又奇妙，也證明了她們之間的好感情是真情流露。
樂珈嘉舞功高強備受監製力捧
原名梁詠宇的樂珈嘉，是2023年第32期無綫電視藝員訓練班的畢業生，畢業短短時間已成為監製新寵兒，除了《巨塔之后》，還參演了《反黑英雄》、《武林》及《死有對証》等多部劇集。她在《反黑英雄》中飾演鄧智堅女兒的表現已引起關注，更獲對方大讚。此外，原來樂珈嘉更是「舞林」高手，從三歲起習舞，精通中國舞、拉丁舞、標準舞等七種舞蹈，可謂多才多藝。
網民熱議繼母唔易做
《巨塔之后》這段繼母女的衝突劇情播出後，隨即引起網民熱烈討論。不少觀眾都留言指王海淳的角色的確「認真唔聽話」，完全感受到劉佩玥作為繼母的難處與無奈，紛紛表示「繼母唔易做」，大讚兩位演員的演繹非常到位，成功將角色之間的張力呈現給觀眾，讓人更加期待她們後續的關係發展。.