「翻版陳瀅」樂珈嘉｜《巨塔之后》寸爆繼母劉佩玥 戲外竟上契爆對方恨生B？
樂珈嘉《巨塔之后》叛逆少女上身 寸爆劉佩玥
昨晚一集《巨塔之后》中，劉佩玥（阿Moon）飾演的繼母文以珈，好心為繼女海淳（樂珈嘉飾）安排好一切，不但親自接機，更為她打點好英國升學事宜。誰知海淳完全不領情，全程態度惡劣搞對抗，更反嗆：「你查我呀？」、「唔該你唔好煩住我」，並三番四次劃清界線：「其實你冇責任（照顧我）架」。面對海淳連環挑機，一直啞忍的以珈終於忍不住反擊：「咁我都 Sorry，18 歲之前，冇得你話唔得！」這場繼母女大戰張力十足，極為貼地，讓不少觀眾看得相當投入。
樂珈嘉親揭與劉佩玥上契內幕：佢成日話想生個好似我咁嘅女
劇中兩人水火不容，私下卻感情極好，原來劉佩玥已正式收樂珈嘉為契女！珈嘉受訪時笑言，正因為與阿Moon夠熟，所以在劇中要寸爆她完全零難度，反而覺得很好玩。她透露：「阿 Moon 好錫我， 平時開工都會買嘢食畀我，我又會成日去佢間房一齊食嘢傾角色同傾心事。」珈嘉更大爆上契因由，原來是阿Moon恨做媽咪：「阿Moon 嗰排成日話想生個好似我咁嘅女，之後我就話咁不如你契我做契女，就係咁樣契咗，所以我依家都會叫佢做媽咪。」
樂珈嘉入行一年極速上位 精通七種舞蹈被封監製新寵
被封為「翻版陳瀅」的樂珈嘉，原名梁詠宇，2023年透過第32期無綫電視藝員訓練班入行，至今僅短短一年多，已備受監製青睞。去年她在《反黑英雄》飾演鄧智堅女兒張小麗已成功引起關注，更獲鄧智堅點名大讚。原來珈嘉多才多藝，3歲起便學習跳舞，至今已精通中國舞、拉丁舞、標準舞、contemporary、jazz funk、jazz及heels共七種舞蹈，演藝潛力無限，絕對是明日之星。
網民激讚樂珈嘉夠入戲：臉上彷彿寫著我不懂尊重
樂珈嘉在《巨塔之后》的叛逆演出，成功引起網民熱烈討論，不少人湧入社交平台留言大讚她演技出色，看得非常過癮。網民一面倒激讚：「看她的臉上仿佛寫著：『 我不懂尊重 』」、「你的戲份超級好看，加油啊！」、「珈嘉，非常喜歡看你」。更有眼利網民發現她與陳瀅撞樣，笑指：「和陳瀅撞樣了」，看來觀眾緣相當不錯。
吳岱融湯鎮業兩大男神合體 鷲哥出場即惹反派揣測
昨晚另一焦點，是有「最帥花無缺」之稱的吳岱融與「最帥段譽」之稱的湯鎮業兩大昔日古裝男神同集登場，即時引爆網民集體回憶。湯鎮業飾演的柯永成亂入追思會盡顯霸氣，更被發現是劇中「吃貨擔當」。而吳岱融飾演的文金榮雖然只是簡單吃飯，但因其《巨輪II》「高天鷲」等反派形象太深入民心，網民即時化身偵探揣測：「鷲哥個樣好似好有陰謀咁」、「鷲哥唔通又係大反派？」，令劇情更添追看性。