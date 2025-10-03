「翻版陳瀅」樂珈嘉｜《巨塔之后》寸爆繼母劉佩玥 戲外竟上契爆對方恨生B？

昨晚（2日）《巨塔之后》劇情火爆，新人樂珈嘉飾演的繼女全程黑面寸爆繼母劉佩玥，一句「你就係想做我媽咪，Sorry，唔得咯」火藥味十足，看得觀眾超肉緊！但鏡頭外二人關係竟180度反轉，珈嘉更驚爆對方一個秘密，究竟發生咩事？