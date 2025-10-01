《巨塔之后》吳若希演技大爆發｜暴雨認屍憑婚戒認出馬國明 崩潰爆喊獲網民激讚：睇到心都痛！

昨晚（30日）播出的《巨塔之后》劇情極震撼，吳若希與劉佩玥在滂沱大雨下認屍，演技大爆發！吳若希憑一枚婚戒認出老公馬國明遺體，瞬間崩潰跪地痛哭，畫面極具感染力，令觀眾看得相當心痛。而馬國明與蕭正楠首集即「領便當」更引發熱議，究竟他們是否真的死了？