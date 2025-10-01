《巨塔之后》吳若希演技大爆發｜暴雨認屍憑婚戒認出馬國明 崩潰爆喊獲網民激讚：睇到心都痛！
昨晚滂沱大雨上演認屍戲 吳若希劉佩玥演技鬥法
《巨塔之后》第二集劇情迎來高潮，吳若希（飾演陳麗雪）與劉佩玥（飾演文以珈）在滂沱大雨的墜機現場等候消息，氣氛凝重。劇中角色較成熟的劉佩玥先鼓起勇氣上前認屍，當拉開屍袋拉鏈，發現是自己的兒子時，情緒由強裝冷靜到徹底崩潰，哭至五官完全扭曲，眼淚鼻涕橫飛，完全拋開形象的演出令人動容。其後，當救援隊抬出另一具遺體時，深愛老公的吳若希僅憑一枚婚戒便認出死者是老公馬國明（飾演王啟智），從抱持希望到絕望的眼神轉換極快，隨即跌跌撞撞衝前跪地痛哭，撕心裂肺的哭聲令觀眾為之心碎，整個場口充滿張力。
吳若希謙稱全靠天時地利 「大雨令真實感好強」
對於這場撕心裂肺的爆喊戲獲網民一致讚賞，吳若希接受訪問時表現謙虛，將功勞歸於外在因素，認為是拍攝環境幫助入戲。她表示：「多謝大雨令到我哋個氣氛更加慘、更加容易投入到，個環境幫助到呢場喊戲更加容易，因為真實感好強」。吳若希認為是現場的惡劣天氣和悲慘氣氛，大大幫助了她及劉佩玥等演員投入情緒，才能呈現出如此有感染力的效果，可見專業的演員懂得借助環境因素提升表現，令角色更加立體。
《巨塔之后》首集即領便當 馬國明親自回應死訊
劇集另一震撼點，是身為主要演員的馬國明與蕭正楠在第一、二集便雙雙因空難「領便當」，令全網大感錯愕。不少網民對此難以置信，紛紛在討論區猜測劇情會否有反轉，留言指「吓？真係咁快死晒？」、「咁大咖唔會第一集就死清光吧」。對於角色是否真的死亡，馬國明接受訪問時就大賣關子，玄妙地回應：「我後尾會唔會出番嚟？大家就要繼續留意《巨塔之后》嘞！」他補充作為演員不會介意戲份多少，只要角色適合，能帶給觀眾感覺就會全力以赴，為劇情留下巨大懸念。
網民洗版式激讚演技 「呢段真係睇到喊！」
吳若希與劉佩玥這場雨中認屍戲播出後，網民反應極為熱烈，在討論區及社交平台被洗版式討論，大部分觀眾都被她們的精湛演技所感動。網民一面倒留言力撐：「這段真給我看哭了」，更有觀眾細緻分析吳若希的眼神變化：「看到戒指那一瞬間的眼神變化、從希望到黯淡、夠某些人學十年了。」亦有網民大讚兩位演員的表現：「吳若希喊得好有層次，好心痛！」、「劉佩玥都做得好好，兩個都演技大爆發！」觀眾普遍認為兩位演員的表現極具感染力，成功帶動了劇集的悲慘氣氛，對她們的演出給予高度評價。