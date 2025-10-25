吳若希《巨塔之后》遭情勒父母榨乾！霸氣反擊一句「我姓王」網民激讚：睇錯你！
台慶劇《巨塔之后》昨晚（24日）劇情掀起高潮，吳若希（Jinny）飾演的陳麗雪終於大爆發，面對父母無止境的情緒勒索，她一句霸氣反擊看得觀眾拍案叫絕！畫面中她決絕地與原生家庭割席，眼神充滿委屈與憤怒，究竟是甚麼將這位一直逆來順受的孝順女逼上絕路？
昨晚高潮戲肉 吳若希一句「我姓王」決絕反擊情勒父母
劇情講到，麗雪（吳若希飾）的自私父親陳嘉棟（杜燕歌飾）與軟弱母親卞惠嫻（黎燕珊飾）再次要求她為不成才的同父異母弟弟奔走，更以「我哋話晒一家人，屋企好等於你好呀」作情緒勒索。一直啞忍的麗雪終於忍無可忍，一改以往逆來順受的態度，眼神堅定地霸氣反擊：「我嫁咗架喇，我姓王，（我叫）王陳麗雪」，正式與原生家庭劃清界線，場面看得觀眾大快人心，爽感十足！
吳若希演技大爆發 網民早已睇好拎硬女配
其實早在前一晚（23日）劇情中，吳若希的演技已令網民刮目相看。當時她含淚質問母親（黎燕珊飾）：「我當初嫁入王家就係唔想我哋兩母女畀人睇死，但你由頭到尾都剩係關心人哋個仔」，更一字一句道出委屈：「宇澤一次又一次地犯錯，每次都係我幫佢補鑊，佢哋有冇一句多謝？連你呢個親生媽咪都冇（同我）講過一句多謝？」這段哭戲獲網民大讚愈來愈出色，紛紛表示睇好她奪得女配角獎項。
《巨塔之后》6分鐘天秤倒塌戲超震撼 湯鎮業慘被鋼筋插穿
除了吳若希的演技，昨晚另一焦點絕對是超大型天秤倒塌場面。劇情講述柯永成（湯鎮業飾）投資的醫療城舉行動土禮時，巨型天秤突然倒塌，永成更慘被鋼筋插穿身體，重傷昏迷，畫面極度逼真震撼。據悉，這短短6分鐘的場口，劇組前後花了足足四天時間拍攝，並動用了超過100名台前幕後人員，製作相當認真，難怪網民都大讚：「為劇組點讚！太敢拍了吧」。
網民洗版狂讚吳若希演技 陳楨怡神秘閃婚成結局伏線
吳若希的演出成功引起網民熱烈討論，不少人湧入討論區洗版留言，一面倒力撐：「Sorry 吳若希，之前少看了你！」、「這樣的 Jinny 帥死了」、「大嫂是女士們的模範」、「看到這裡真的爽了」、「哭得我也跟住哭」。劇集除了演技獲讚，劇情亦愈趨緊湊，王家小女兒啟心（陳楨怡飾）竟突然與柯永成兒子睿暉（馮皓揚飾）閃婚，但她又偷看已故前男友照片，眼神充滿計算，其嫁人動機成謎，為結局篇留下最大懸念。
