吳若希《巨塔之后》遭情勒父母榨乾！霸氣反擊一句「我姓王」網民激讚：睇錯你！

台慶劇《巨塔之后》昨晚（24日）劇情掀起高潮，吳若希（Jinny）飾演的陳麗雪終於大爆發，面對父母無止境的情緒勒索，她一句霸氣反擊看得觀眾拍案叫絕！畫面中她決絕地與原生家庭割席，眼神充滿委屈與憤怒，究竟是甚麼將這位一直逆來順受的孝順女逼上絕路？